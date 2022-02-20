Звезда «Очень странных дел» отметила 18-летие в образе Барби

19 февраля главная звезда сериала «Очень странные дела», британская актриса Милли Бобби Браун отметила свое совершеннолетие – девушке исполнилось 18.
Свой особенный день артистка провела в компании бойфренда Джейка Бонджови – сына легендарного музыканта Джона Бон Джови. Пара решила принарядиться по случаю праздника и выбрала образы кукол Барби и Кена, сделавшись ради вечеринки блондинами. Фото своего преображения молодые люди опубликовали в Instagram.
«С днем рождения, Барби!» — написал Джейк в своем аккаунте.
«Привет, Кен!» — ответила Милли на своей странице.
Уже 18-летняя актриса надела светлый парик и белое платье с корсетом. Хотя в этом образе она больше похожа на Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», чем на куклу Барби.
Поклонники звезды в комментариях поздравляют ее с днем рождения. Отметим, что к своему совершеннолетию, девушка успела сняться в двух крупных проектах Netflix, франшизе «Годзилла» и пяти музыкальных клипах. Также она модель, посол доброй воли ЮНИСЕФ и владелица собственной линии косметики.
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