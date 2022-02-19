Монокини, танкини и бикини: как Пугачева, Стриженова и другие звезды после 50-ти выглядят в купальниках

Артистки даже в своем элегантном возрасте могут похвастаться безупречным телом. А как на пляже сразить всех и скрыть недостатки, рассказал модельер Наз Маер.

Несмотря на то, что зима в России длится целых пять месяцев, многие находят способ покупаться в море и в это время. Звезды уже давно полюиди Мальдивы, Мексику и Дубай. Однако молодые артисты могут без стеснения щеголять по побережью в бикини, как это делают Вера Брежнева и Ани Лорак. Но и многие звездные модницы после 50 лет могут дать фору молодым.

А теперь посмотрим, как Алла Пугачева, Анита Цой и другие звезды в элегантном возрасте выглядят в купальниках. А также читателям сайта Teleprogramma.pro рассказал, как выглядеть сногсшибательно в купальнике модельер Наз Маер.

Екатерина Стриженова — 53 года

«Конечно, зрелые женщины, действительно чаще ищут больше поддержки в купальнике, но эти функции представлены в шикарных, потрясающих вариантах от нестареющей классики до последних трендов. Ищете ли вы бикини, танкини, купальник с юбкой или цельный купальник, ищете ли вы недорогой купальник или готовы потратиться на достойный новый элемент гардероба — всегда следите за тем, чтобы купальники были изготовлены из высококачественного материала», — дал совет Наз.

Ведущая «Доброго утра» Екатерина Стриженова редко публикует фото с отдыха, но ей нечего стесняться. В своем возрасте она обладает подтянутой фигурой. Для загара артистка носит и раздельное бикини, но в кадре позирует в ярких монокини или выбирает купальнике только с открытой спиной.

Анна Нетребко — 50 лет

«Выбирайте спандекс, который сохраняет свою форму и устойчив к воздействию хлора, благодаря которому ваш купальник не растянется. Упругая ткань также сглаживает фигуру, помогает вам выглядеть наилучшим образом. Именно это делает ее идеальной тканью для купальных костюмов для женщин старше 50 лет», — отметил Маер.

Анна Нетребко не скрывает, что после родов так и не вернулась в форму. Однако она умело скрывает свои изъяны. Вот и на пляже оперная дива делает акцент на ноги и декольте. А чтобы выглядеть еще изящнее, она носит струящиеся туники и тюрбаны. И хоть певица любит яркие образы, купальники она носит черного цвета, так как они визуально стройнят.

Анита Цой — 51 год

Анита Цой всегда имела проблемы с фигурой, но уже в зрелом возрасте ей удалось похудеть. Теперь певица с восточной внешностью восхищает взоры людей. А на пляже ее можно увидеть в монокини.

«Хороший выбор сделали Анна Нетребко и Анита Цой. По сути, это идеальный купальник: ни один другой фасон не обладает такой классической простотой, как цельный вариант. Это именно то, что вам нужно, если вы ищете что-то шикарное, но в то же время поддерживающее и закрывающее, или вам нужен купальник, который будет надежно и комфортно держаться на протяжении всех ваших водных процедур», — пояснил модельер.

Лариса Вербицкая — 62 года

Ведущая программы «Доброе утро» Лариса Вербицкая не отстает от Екатерины Стриженовой. У нее есть двое детей, а также внуки. При этом она может поразить подтянутой фигурой в купальнике. И несмотря на то, что Лариса очень стройная, она носит закрытые монокини, показывая ноги и декольте.

«Если вы особенно беспокоитесь о том, чтобы ваш костюм оставался на месте во время плавания, обратите внимание на цельные костюмы, предназначенные для активного отдыха Если вы предпочитаете носить цельный купальник, чтобы понежиться на пляже или поплескаться в бассейне с детьми, в продаже есть масса купальников, которые больше ориентированы на стиль, чем на спорт. Ищите цельные купальники с забавными рисунками на спине или вырезами в области талии, но будьте осторожны! Эти шикарные вырезы могут привести к не очень шикарным солнечным ожогам, если вы не захватите с собой солнцезащитный крем!» — рассказал Маер.

Алла Пугачева — 72 года

«Танкини — это нечто среднее между бикини и цельными купальниками, поэтому они идеально подходят, если вы хотите прикрыться, но при этом цените универсальность двух частей. По сути, это эквивалент купальника, в котором руки и плечи свободно впитывают солнечные лучи, а живот не обгорает. Если вы ищете немного большего прикрытия, чем обычные бикини, но при этом хотите продемонстрировать свои ноги, ищите вариант с юбкой, как у Аллы Пугачевой», — высказался эксперт.

Примечательно, что Алла Борисовна не стесняется одеваться в молодежном стиле и щеголять в мини-юбке, но в купальнике фотографируется редко. И это при том, что ее фигурой восхищаются миллионы людей.

Роза Сябитова — 60 лет

Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова известна своим сильным характером. Она в 60 лет занимается спортом и даже зимой может почистить снег у дома, заменив свою тренировку. Не удивительно, что Роза может похвастаться подтянутой фигурой. Она носит необычный купальник на завязках.

«Советую также обратить внимание на купальники в стиле халтер. Халтер-топы имеют бретельки, которые завязываются на шее, и их можно носить как свободно, так и плотно, как вам нравится. Для максимального комфорта ищите фасон с регулируемыми или съемными бретелями, которые можно легко адаптировать к различным типам фигуры», — отметил Наз.

Валерия — 53 года

Певица Валерия всегда могла похвастаться стройной фигурой. И даже в зрелом возрасте она активно занимается спортом, порой пытаясь приучить к пробежке и мужа Иосифа Пригожина. На пляже артистка может дать фору даже моделям. Она носит яркие бикини, хвастаясь формами.

«Не слушайте тех, кто говорит, что бикини не для женщин старше определенного возраста;.Валерия доказывает обратное! Главное — найти такое, которое обеспечит вам поддержку, необходимую для того, чтобы нежиться на пляже весь день. Избегайте всего, что не подчеркивает ваши изгибы или врезается в тело, создавая лишние складки», — заявил модельер.

Кристина Орбакайте — 50 лет

Дочка Аллы Пугачевой в свои 50 лет тоже поражает красотой фигуры. Кристина Орбакайте мама троих детей. Артистка на отдыхе часто демонстрирует свою фигуру в мини-бикини из треугольников. А вот во время прогулок на яхте ее можно увидеть в шортах или изящной тунике.

Алена Свиридова — 59 лет

Алена Свиридова является заслуженной артисткой РФ. Она очень любит отдыхать в Крыму. Каждое лето певица устраивает себе путешествие к морю. Она обладает подтянутой фигурой, но не без изъянов. Однако артистка без стеснения демонстрирует ноги и живот в купальнике-бандо.

Алика Смехова — 53 года

Известная актриса и певица Алика Смехова старается следить за своей внешностью. Зачастую она восхищает своей женственностью даже более молодых коллег. Артистка вырастила двоих сыновей. И теперь смело носит раздельные купальники на пляже, так как находится в отличной форме.

Татьяна Лютаева — 56 лет

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева даже спустя года демонстрирует моложавы вид и точеные формы. Актриса часто отдыхает на морях с дочкой Агнией Дитсковские. Примечательно, что она даже плавает на доске. Лютаева носит купальнике в спортивном стиле, не стесняясь оголять живот.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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