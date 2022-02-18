Тяжело и мрачно: Лолита примерила модный аутфит, но промахнулась с оттенками

Накануне Лолита показала в своем инстаграме, как веселится на улице под свою же песню. Артистка примерила, по словам эксперта сайта Teleprogramma.pro, эксперта по имиджу Елены Бестави, весьма трендовый аутфит. Это модное пальто-халат длиной чуть ниже колена без пояса и брюки клеш с отсылом в модные нынче 70-е годы.

«Широкий пояс и чуть заниженная посадка — это модные детали того времени. Собственно, именно с водолазкой прекрасно сочетаются. Хотя для большей яркости здесь была бы уместна белая рубашка, завязанная узлом на животе. Меня немного расстраивает то, что в данном образе нет ни одного модного оттенка этого года. Лолита обладает яркой внешностью, поэтому, на мой взгляд, образ слишком тяжелый и мрачный», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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