«Модница недели» на «Модном приговоре»: как Барановская меняет нежные и воздушные образы на выразительные и строгие

На этот раз «Модница недели» решила замахнуться на соведущую программы Первого канала «Модный приговор», очень модную и стильную Юлию Барановскую. Пять образов телезвезды оценил эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер. И почти в каждом нашел небольшие недочеты.

Легкость и воздушность

Вам понравился этот образ Юлии Барановской? Если мечтаете его повторить, узнайте, как сделать так, чтобы наряд на вас смотрелся куда более выигрышно, чем на телезвезде.

«Чаще всего мы видим телеведущую Юлию Барановскую в деловых брючных костюмах и с собранной прической, поэтому такой образ является нетипичным для нашей героини и сразу привлекает к себе внимание. В первую очередь взгляд падает на блузу нежно-голубого оттенка с интересным поясом и большим бантом. Полупрозрачная фактура ткани выражает легкость, воздушность и нежность. Прическа Юлии очень идет, к тому же, локоны дополняют настроение образа. Наряд выглядит ярко и празднично, однако цветовая комбинация не так удачна. Монохромный образ в наше время выглядит скучно и невыразительно, а пайетки являются спорным решением, так как дешевят общий вид образа. Лучше было бы надеть юбку из плотной ткани в более спокойном оттенке, который бы гармонировал с верхом, а акцент перенести на туфли, выбрав пару насыщенного голубого цвета. Оценка – 8 баллов».

Выразительность и строгость

А вот вам пример того, как можно сочетать жакет и джинсы и получить высокую оценку профессионала в сфере модных тенденций.

«Этот образ ведущей отличается выразительностью, строгостью. Хотя обычно жакет выступает как элемент делового стиля, в данном случае сочетание с джинсами свободного кроя смотрится очень непринужденно и выгодно раскрывает яркость самой девушки. Очень хорошо в этом образе подобраны цвета. Нельзя не отметить, что помада звезды идеально подходит по тону к приглушенному красному оттенку на жакете и является акцентом в данном макияже. Сам принт жакета также гармонирует с цветом джинсов, а также придает женственность и легкость строгому образу. Высокий хвост очень идет Юлии, и конкретно в этом случае он добавляет изюминку, подчеркивая строгость жакета. К тому же, гладкие прически сейчас снова набирают популярность. В целом, наряд выглядит гармонично, стильно и дорого, очень идет звезде. Оценка – 10 баллов».

Нежность и женственность

Нюдовые оттенки сейчас в тренде. Но оказывается, увлекаться ими не стоит. Можно навредить самой себе. Как Юлия Барановская – в этом образе.

«Платья идут любой девушке, подчеркивают красоту, нежность и женственность. В данном образе платье нюдового оттенка прекрасно справляется со своей задачей, но имеет ряд недостатков. Во-первых, сочетание бежевого и розового оставляет много вопросов – весь наряд выглядит разрозненным, разбитым на блоки. К тому же, сами оттенки Юлии не идут, сливаются с тоном кожи, из-за чего в целом получается одно цветовое пятно. Вставки розового цвета на рукавах притягивают внимание к плечам, визуально расширяя их. Лодочки же выглядят замечательно, в этом случае совпадение с тоном кожи удачно — ноги визуально удлиняются. Если хочется придерживаться спокойной цветовой палитры, то я бы посоветовал выбрать платье кофейного оттенка. Этому наряду также не хватает выреза, на мой взгляд, звезде бы подошел V-образный. Оценка – 4 балла».

Уверенность и смелость

Похоже, в гардеробе каждой девушки должно быть не только маленькое черное платье, но и красное. А вот с чем его лучше сочетать, подскажет Наз Маер.

«Телеведущая Юлия Барановская чаще всего на публике появляется в красных нарядах, выбор на этот оттенок падает не случайно. Именно красный придает любой девушке уверенности, смелости и сексуальности. Будь это платье черного или бежевого оттенка, вряд ли оно вызвало столько восторга. Наряд звезды выглядит необычно, однако разбавить его следовало бы другими элементами, а не сочетать с алым макияжем и туфлями в тон. Мода диктует свои правила, сейчас тренд на естественность и природную красоту. Поэтому, я бы порекомендовал Юлии сделать более нюдовый макияж, легкие волны, а не высокий хвост и сменить обувь на бежевые лодочки с интересным принтом. Оценка – 6 баллов».

Элегантность и утонченность

Платье длины миди – отличное решение в любой ситуации. Но и оно может сыграть злую шутку, если не учесть одну деталь. Как это произошло с Юлией Барановской.

«Платья длины миди всегда выглядят элегантно. Популярен и полуприталенный силуэт, который в данном случае подчеркивает идеальную фигуру красотки. Изюминки образу добавили интересные детали: плиссе в разрезе юбке, пышные рукава, а также алая помада, которая обыгрывает тональность всего наряда. Единственное, что меня смущает – ростовка платья, за счет того, что ткань на запястьях собирается в юбочку, кажется, будто платье с «маминого плеча», этот момент нужно было продумать. Оценка — 8 баллов».

Подводим итоги

Первое место нашего модного пьедестала занимает единственный представленный в подборке наряд с брюками. Высшей оценки модного эксперта Teleprogramma.pro удостоен образ Юлии Барановской в джинсах и жакете с фантазийным принтом.

Второе место поделили образы Юлии Барановской в платье длины миди зеленого оттенка в клетку тартан и наряд, сочетающий голубую невесомую блузку с юбкой. Они получили по восемь баллов.

На третьем месте самый дерзкий образ – красное платье с туфлями ему в тон. Оценка снижена до шести баллов именно из-за сочетания платья, обуви и макияжа.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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