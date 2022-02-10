Идеальная длина и модный принт: Валерия щегольнула в черном мини-платье в горох на публике

Певица продемонстрировала актуальный образ на шоу «Маска». Стилист Руслан Громов отметили, что она может позволить себе носить короткие наряды.

Валерия является известной певицей. Большую часть жизни она выступает на сцене. И несмотря на то, что артистка уже стала бабушкой, она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Валерия продолжает выпускать хиты и петь дуэтом. В 53 года она даже пробует свои силы в роли ведущей и часто экспериментирует с образами. А 9 февраля состоялась презентация третьего сезона шоу «Маска».

На публике Валерия появилась в черном мини-платье в горох. Наряд с рукавами-фонариками дополнили ажурные колготки и туфли на каблуке. Певица сделала аккуратную укладку и подчеркнула природную красоту алой помадой.

Она встретила Филиппа Киркорова, который одарил ее комплиментом. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит народная артистка России. К слову, именно на съемках этого шоу она любит представать в ярких образах.

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов. Он посчитал его удачным и модным.

«Платье на Валерии сидит хорошо, не смотря на то, что певица весьма в обязывающим возрасте, длина мини не резонирует, комплементарная фигура, актуальный принт в виде гороха, только лишний раз доказывает, что если следить за своим здоровьем и телом, многое можно себе позволить, даже когда вам за половину века. Фасон платья, конечно, не самый лучший вариант в зимние время, но фасон в стиле 80-х так же сейчас в тренде. Колготки в горошек и красная помада отлично дополняют образ», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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