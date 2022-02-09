Тутберидзе и ее олимпийский гардероб: в Пхенчхане тренер надела люксовое пальто миди, в Пекине — скромную флисовую толстовку

Этери Тутберидзе покрасовалась в нетипичном для нее наряде на Олимпиаде с Камилой Валиевой.

Этери Тутберидзе — большая любительница тренчей и пальто. Увидеть наставницу Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и «русской ракеты» Александры Трусовой без верхней одежды за бортиком ледовой арены — большая редкость.

При том, что Этери Георгиевна в юности сама выступала в качестве фигуристки, а теперь взращивает целое поколение чемпионов, можно сказать, днюя и ночуя на катке, она не терпит холод.

Поэтому Тутберидзе предпочитает утепляться, щеголяя на тренировках в пальто с элитным мехом. У тренера целая коллекция тренчей. Но сейчас не об этом.

Сайт Teleprogramma.pro поинтересовался, в каком наряде Этери Тутберидзе блистала на Олимпиаде четырехлетней давности в Пхенчхане. И в чем красуется в Пекине сейчас.

Так, на личных женских соревнованиях в одиночном катании Этери Георгиевна щеголяла в люксовом сером пальто миди и джинсах mom. Тогда тренер поддерживала на стартах Алину Загитову и Евгению Медведеву. Первая взяла золото Олимпийских игр, вторая — серебро. Обе спортсменки не оставили своим соперницам ни единого шанса.

«Серое пальто с Олимпиады у меня висит. Мне кажется, я его потом ни разу не надевала. Оно ассоциируется у меня с Олимпиадой и с мамой. Не знаю, почему», — говорила Этери Тутберидзе в эфире Первого канала.

Зато на Олимпиаде в Пекине Этери Тутберидзе блистает в небесно-голубой флисовой толстовке. На командных соревнованиях сборной с Камилой Валиевой тренер сменила пальто на утепленный стеганый жилет. Так Этери Георгиевна поддержала наших фигуристов, не став игнорировать форму, в которую были облачены наши чемпионы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!