Модница недели в «Танцах со звездами»: Зудина в перьях и бахроме, а платью Мироновой не хватило динамики

Проект «Танцы со звездами» телеканала «Россия» — это демонстрация не только грациозности и великолепия танцев, но и роскошные наряды участников. Именно они добавляют экспрессии и динамики партнерам и зрелищности шоу.

Рассмотрим же поближе образы трех ярких пар «Танцев со звездами» вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, стилистом Мариной Мориковой.

Марина Зудина и Максим Петров

Одна из самых гармоничных пар «Танцев со звездами». Марина Зудина и Максим Петров после каждого выхода на паркет рассыпаются в благодарностях и взаимных восхищениях. Посмотрим, а гармоничен ли наряд пары.

«Ча-ча-ча динамичный и страстный танец, не лишенный чувственности и кокетства. Соответствующими должны быть и костюмы. Мне очень нравится цветовое сочетание алого цвета и фуксии, бахромы и перьев. А вот крой платья хотелось бы сделать более прилегающим, чтобы зритель мог оценить пластику движений, больше открыть ногу благодаря разрезу. Асимметрия всегда помогает вытянуть силуэт. В случае с платьем Марины, я бы рекомендовала сделать срез более крутым, а край юбки более длинным. Это помогло бы ей выглядеть более элегантно и утонченно. Наряд также можно было бы дополнить парными браслетами и украшениями на шею. Танцевальные костюмы для ча-ча-ча их обычно предполагают. Однако номер был поставлен в шутливой форме, возможно, этим и был обусловлен характер костюмов. Я ставлю 7 из 10».

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили

Актриса Мария Миронова, пожалуй, одна из самых амбициозных участниц шоу «Танцы со звездами». И жюри, и зрители с первых эфиров оценили ее волю к победе. Партнер Марии Мироновой достался – под стать ей. Евгений Папунаишвили обожает лидировать.

«Мне понравилась идея костюмов героев! Чистый лист и имитация чернильных строчек. Единственное, чего не хватило, динамики платья, которую пытались сделать, но она не совсем удалась. Шифоновые детали можно было бы сделать чуть длиннее основной длины платья, свести их в острый край. Ведь именно так ведет себя чернильная сточка. В этом случае, они вели бы себя по-иному. Было бы больше ощущения полета и легкости. Также я бы доработала жилет Евгения и заменила белые пуговицы на черные, костюмы героев смотрелись бы более гармонично. Ведь сейчас образ Евгения теряется на фоне Марии. Я ставлю 8 из 10».

Валерий Николаев и Александра Акимова

Эту пару называют самой противоречивой. С первых тренировок хореограф Александра Акимова поняла, что Валерий Николаев — партнер мега сложный. Судьи проекта после каждого выхода пары на паркет говорят, что оба транслируют противостояние.

«Этот танец был исполнен под композицию «Очи черные». Я думаю, настолько контрастные костюмы героев, созданные по принципу колор-блок из цветов ахроматов (белого и черного) были выбраны не случайно. В них и противостояние, и единение. Создание одежды из контрастных цветовых блоков актуально и для повседневной жизни, здесь же этот прием был выгодно использован на паркете. Он позволяет делать фигуры танцоров более изящными и придавать дополнительную динамику танцу. Правильно был выбран и минималистичный крой. При его усложнении в случае с колор-блоками костюмы могли бы казаться более грузными. Я ставлю 10 из 10».

Подводим итоги

На первое место нашего модного пьедестала поднимаются Валерий Николаев и Александра Акимова. Их образам стилист Марина Морикова поставила высшую оценку – 10 баллов.

Второе место занимают Мария Миронова и Евгений Папунаишвили, их наряды оценены в 8 баллов.

И на третьем – Марина Зудина и Максим Петров с оценкой в 7 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова — стилист. Занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и топовых мероприятий. Также сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и другими.

Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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