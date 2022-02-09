Подчеркнула стройность: Кейт Миддлтон выбрала приталенный жакет благородного оттенка

На протяжении многих лет Кейт Миддлтон с особым трепетом относится к благотворительным организациям. На этот раз она побывала в одном из районов Лондона — Саутварк, где посетила учреждение, оказывающее помощь малообеспеченным семьям. Об этом сообщается в официальном инстаграме герцогов Кембриджских.
Для визита жена принца Уильяма выбрала классический наряд. Она надела черные брюки, такого же оттенка топ, а поверх накинула серый приталенный жакет. В таком образе Кейт выглядела еще стройнее, чем обычно.
«Красавица! Настоящая королева! Очень красивая», — писали пользователи Сети.
Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют перебраться в Беркшир. Скорее всего, герцоги Кембриджские будут жить в особняке Форт Бельведер, который находится в 25 минутах езды от Лондона.
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