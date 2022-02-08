Ткань измята! Каменских в комбинезоне в оттенке восточных специй деликатно подала фигуру

Настя Каменских всегда была в теле: в Instagram поп-дива публиковала свои «несовершенные» снимки, демонстрируя пополневшую фигуру. При этом украинская красотка совершенно не стеснялась того, что у нее есть лишний вес. Однако до свадьбы с рэпером Потапом певица все-таки похудела. На торжестве она предстала в изумительном белоснежном платье невесты, показав метаморфозы своей фигуры.

Изменив систему питания, и став больше тренироваться в зале Настя Каменских добилась желаемого — она постройнела, что и демонстрирует на отдыхе. Поп-дива покрасовалась в легком комбинезоне с мини-шортиками в оттенке восточных специй. Вот только поклонники заметили, что ткань наряда была измята. Такой неопрятный вид одежды понравился не всем фанатам певицы.

«Могла бы затмить турецких красоток», «Султан влюбился??», «Ей бы в рыжий волосы покрасить и будет Хюррем султан», «А почему ткань такая мятая? Как корова жевала», «Можно было бы и погладить, надела сразу после стирки??» — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!