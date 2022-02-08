«Сильно взрослит»: Лиза Арзамасова в удлиненном свитере и длинной юбке добавила себе лет

Лиза Арзамасова – молодая мама и счастливая жена Ильи Авербуха. Однако, создав аутфит для прогулки, она случайно добавила себе лет. Все дело в том, что актриса выбрала удлиненный свитер — вещь универсальную и функциональную, а также удлиненную юбку. На первый взгляд — удобно и практично, однако эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Стар отметила, что образ требует небольшой корректировки.

«Образ Лизы выглядит грузно. Сочетание удлиненного свитера и длинной юбки выглядят тяжело и хочется юбку укоротить до середины икры или заменить на леггинсы/джинсы скинни, чтобы сделать образ более актуальным, менее устаревшим. Весь образ как бы балансирует между этими двумя понятиями. Он будто сильно взрослит за счет большого количества темных цветов. Мне однозначно нравится кепка, ботинки на шнуровке и сумка с ремнем. Все это базовые современные вещи», — сказала Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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