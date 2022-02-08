«Прибавляет возраст»: 72-летняя Пугачева в неудачном платье-балахоне испортила свою фигуру

Сначала поклонники решили, что Примадонна поправилась. Но оказалось, что во всем виноват монохромный образ певицы. Стилист Руслан Громов указал на ошибки в образе.

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Она привыкла к постоянно вниманию публики. Однако артистка вышла на пенсию и предпочитает все свободное время проводить дома с детьми Лизой и Гарри.

Воспитывать наследников ей помогает муж Максим Галкин. Когда у юмориста появляются выходные, супруги гуляют в саду или вместе готовят ужин. Но порой Алла Борисовна отправляется в гости или на шопинг.

На днях Максим заснял жену, которая решила отправиться в бутик за покупками. Пугачева облачилась в черное трикотажое платье оверсайз в пол. Наряд дополнили кожаные ботинки на массивной подошве и двойная сумка. На шее артистки красовалась крупная золотая цепь. Певица выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Двойняшки заобнимали свою маму.

Поклонники восхитились моложавым видом 72-летней звезды. Примечательно, что некоторые решили, что она поправилась. Но для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.

«Пугачеву уже не привычно видеть в балахонах, ведь Алла в последние годы полностью сменила имидж, и, на мой взгляд, образ Примадонны поменялся в лучшую сторону. Балахон прибавляет возраст и певица выглядит гораздо шире, чем есть на самом деле, это тот случай, когда оверсайз не стройнит. Обувь, которую мы можем наблюдать на ногах звезды вполне универсальна, и подойдет под множество различных аутфитов», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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