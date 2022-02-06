Хит сезона: экс-пассия Харламова в плюшевой шубке с граффити щегольнула в Москве

Екатерина Ковальчук уже давно строит карьеру в кино. Однако многие ее полюбили за роль в сериале «Гусар». Именно на съемках этой комедии она познакомилась с Гариком Харламовым. У их возникли отношения.

Поклонники замечали, что актриса похожа на бывшую жену юмориста Кристину Асмус. Пара часто выходила вместе в свет, хоть и не показывали чувства на камеру. Но недавно артистка перестала проводить время с Харламовым.

После отпуска на Кубе Ковальчук вернулась в Москву. Она уже отметилась на красной дорожке в компании нового кавалера. о пока неизвестно, стал ли он ее бойфрендом. Однако актриса демонстрирует хорошее настроение.

5 февраля она поделилась кадрами с прогулки. Она покрасовалась в заснеженной Москве в плюшевой шубке небесно-голубого цвета с граффити на спине. Белая шапка и варежки дополнили образ.

Примечательно, что такие шубки стали трендом. Алла Пугачева, Лера Кудрявцева и другие звезды их носят. Поклонники одарили комплиментами Екатерину. «Какая милая», «Вот это шубка», «Цвет просто роскошный», «Выглядите превосходно», «Не похожая ни на кого, какая то неземная девочка», «Как мне нравится ваш стиль», «Вроде просто, но стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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