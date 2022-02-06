Модница недели в сериале «Цыпленок жареный»: Пегова хороша в горжетке из лисы, а Аксенова – девушка неместная

На Первом канале идет сериал «Цыпленок жареный», действие которого происходит в Петрограде в 1921 году. Помимо захватывающего сюжета, сериал – это еще и яркие наряды времен НЭПа.

На сколько костюмы, представленные в сериале, соответствуют стилистике двадцатых годов прошлого столетия, оценил историк моды, искусствовед Григорий Катаев.

Дядя Коля и Дина: ей не хватает макияжа, а ему – накрахмаленного воротничка

Виктор Сухоруков сыграл в сериале главу криминального мира Петрограда дядю Колю. Его сожительницу Дину воплотила на экране Ирина Пегова. Эта роль была написана специально для нее. Дина не только активно участвует в бизнесе супруга, но и поет в собственном ресторане, пользуясь любовью поклонников. Пара они очень яркая.

«Продолжается интерес к эпохе 20-х годов, поэтому Первый канал показывает нам сериал «Цыпленок жареный». На этом фото мы видим довольно стереотипных персонажей. Но, так или иначе, это помогает считывать эпоху, считывать ситуацию. Что касается Ирины Пеговой в пальто темно-синего цвета, который был в моде 20-х годов, оно достаточно хорошо стилизовано. Я поддерживаю идею с горжеткой из лисы. Это аутентично. Однако, как всегда, огромный минус за макияж, потому что он совершенно не передает дух времени, когда в моде были длинные и грустные брови и тонкие губы. Поэтому – 8 баллов. По поводу персонажа Виктора Сухорукова. Можно было бы, конечно, что-то поинтереснее добавить. Воротничок, например. Все-таки в те времена ценились накладные накрахмаленные воротнички. И это было бы более вкусно с точки зрения истории костюма. А в целом, пальто Честерфилд вполне себе уместно. Здесь еще и широкие брюки, которые носились в двадцатые годы. Так что — 9 баллов».

Клавдия и Родя: она — неместная, а него галстук, как у поэта

Никита Волков сыграл в сериале главную роль – налетчика Родю. Любовь Аксенова – красавицу Клавдию, художницу, которая много лет жила в Париже и вернулась в Россию, вдохновленная идеями революции. С Родей, который представился Клавдии поэтом, у нее завязался бурный роман.

«В мужском образе стоит отметить галстук. Помните, что галстук – это не только ширина и расцветка, но и способ завязывания. В данном варианте мы видим расслабленный узел, характерный для поэтов, в частности. Есть еще один неформальный аксессуар, который так любили мужчины в 1920-х годах, — драповая кепка. Героиня одета в сложный наряд из разных оттенков зеленого, богатый текстурами и деталями, что явно подчеркивает – девушка неместная. Так что, оба образа достойны, как минимум, 9 баллов».

Аглая – девушка из будущего

Актриса Елена Николаева воплотила на экране одну из главных героинь – Аглаю, которая, по мнению историка моды, значительно опередила свое время.

«Героиня на в зеленом платье и бордовом жакете мне непонятна, потому что действие фильма «Цыпленок жареный» происходит в Петрограде 1921 года. А на фото мы видим образ, характерный для моды 1930-х годов. Приталенный жакет, как будто даже с баской, платье с высокой талией, туфли на прямом каблуке. И даже сумочка – ридикюль -напоминает моду последующих лет. С точки зрения моды двадцатых годов оценить это я не могу. Поэтому, как в школе, пусть будет 2 балла».

Тося – оригинальная находка

Аглая Гершова, дочь актрисы Натальи Сурковой сыграла в сериале персонаж по имени Тося. Ее наряд историк моды считает точным попаданием в стилистику двадцатых.

«Героиня находится, что называется, в интересном положении. Мне очень нравится эта вязаная шаль в стиле советской авоськи. Это оригинальная находка. И конечно, этот скромный белый воротничок. Это супер актуально. За этот образ пусть будет 10 баллов художнику».

Подводим итоги

На первое место нашего модно-исторического пьедестала поднимается персонаж Аглаи Гершовой, будущая мама – Тося. Ее наряд – единственный, получивший 10 баллов от историка моды Григория Катаева.

На втором месте сразу три персонажа – Родя, Клава и дядя Коля. Их образам модный эксперт поставил по 9 баллов.

Замыкает тройку лидеров Дина, у нее 8 баллов. Оценка снижена за макияж, несоответствующий 20-м годам прошлого столетия.

Справка Teleprogramma.pro

Григорий Катаев – историк моды, искусствовед. Окончил СПбГУ по направлению «история искусств» и СПбГУПТД – «теория дизайна костюма».

Является коллекционером винтажных украшений и консультантом ювелирных брендов. Fashion-эксперт ТРК и СМИ. Лектор и преподаватель истории костюма и моды.

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