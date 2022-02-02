Стильно утеплилась: Арзамасова отметилась в молочном пуховике-дутике и брюках с подворотами

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она продолжила строить карьеру после съемок в «Папиных дочек». Именно эта роль принесла ей известность. Она также играет в театре и порой участвует в телевизионных шоу.

На проекте «Ледниковый период» актриса познакомилась с Ильей Авербухом. А теперь они уже муж и жена. В прошлом году у пары случилось пополнение в семье. Молодая звезда родила сына Льва.

Обычно супруги во всем поддерживают друг друга Авербух зачастую нянчит сына, давая возлюбленной отдохнуть. А Арзамасова сопровождает его на светских раутах и даже выступает с ним на льду. Но в этом году пара успела отдохнуть в Дубае, а за малышом львом приглядывала мама актрисы.

Примечательно, что Лиза любит выглядеть женственно и эстетично. На этот раз она похвасталась зимним луком. Актриса позировала на улице в молочном пуховике-дутике и укороченных прямых брюках цвета мокрого асфальта. Образ дополнили салатовые ботинки челси.

Арзамасова поддержала тренд на припыленные оттенки. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Какая милая кудряшка», «Ох, такой наряд. Прям нравится! Все выдержанно», «У вас свой стиль», «Ваш пуховик прям запал в сердце», «Такие у вас интересные образы», — стали писать подписчики.

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