«На себе не экономит! Элитно и дорого»: 72-летняя Пугачева сменила молочную шубку на ультрамодный пуховик айвори

В свои 72 года Алла Пугачева тщательно следит за имиджем и стилем. Она близко дружит с именитыми модельерами: Игорем Гуляевым, Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. Первые — частые гости в особняке Примадонны в подмосковной деревне Грязь. Шоумен Максим Галкин не раз признавался, что свою вторую половинку к ее друзьям нисколько не ревнует. Даже к тому, что бывший муж певицы Филипп Киркоров часто гостил у них в замке, Максим относился спокойно, отмечая: «Филипп для нашей семьи уже что-то святое».

Всю зиму Алла Пугачева щеголяет обновками в подмосковной деревне Грязь. В новогоднюю ночь она любовалась салютом и фейерверками во дворе замка в роскошной люксовой шубке в пол и шапке-ушанке. Элитные меха пришлись по вкусу искушенной публике. Шоумен Максим Галкин не выпускал жену из объятий, согревая ее на морозе. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

В зимней коллекции Примадонны появился и стильный пуховик цвета айвори. В снежную погоду певица накинула на голову капюшон, чтобы сохранить элегантную прическу. Ранее Алла Борисовна также выгуляла укороченное пальто с принтом pied-de-poule и молочную дубленку с мехом.

«Роскошные меха, современные фактуры», «Ну а что? На себе не экономит! Элитно и дорого», «Во всем хороша», «Шубка идеально стройнит, такие богатые меха», «Шапка-ушанка просто находка, все в тренде», «Просто Снегурочка из сказки», «Как Аллусе все это идет!», «Умеет показать себя! Сразу видно прима», «Загляденье! И восторг», — пишут фолловеры.

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