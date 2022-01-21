Стильная даже дома: Алсу в укороченном худи на молнии и брюках клеш покрасовалась в своем особняке

Алсу является популярной певицей. Она не скрывает, что стала знаменитой еще в юности. Тогда на нее было обращено все внимание, так как она ездила на «Евровидение». Алсу всегда отличалась элегантностью.

Спустя годы она стала женой и мамой. При этом артистка по прежнему может похвастаться точеной фигурой. Звезда недавно отдохнула в Дубае, где демонстрировала белые кюлоты и легкие платья.

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Но накануне Алсу вернулась в Москву. Она редко публикует домашние кадры. Однако на этот раз артистка похвасталась обновкой. Она предстала в стильном черном костюме.

Укороченное худи на молнии и брюки клеш подчеркнули ее стройную фигуру. Певица позировала в своей гардеробной. Она не стала делать прическу, накрасила губы и подвела карандашом глаза. Звезда осталась довольна тем, как выглядит.

«Так мне нравится новый костюмчки! Просто очень-очень классно!» — поделилась она.

Поклонники одарили Алсу комплиментами. Многие отметили, что артистка выглядела элегантно даже дома. «До чего красивая», «На такой фигуре все сидит идеально», «Да, вам идет», «Очень стройная», «И не скажешь, что мама троих детей», «Какая вы очаровательная», «Вообще не стареете», «Бесподобный образ», «Какая вы стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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