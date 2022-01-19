«Очень удобно и красиво!»: Лиза Галкина в дизайнерской дубленке устроила модный показ перед папой

Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза в свои 8 лет имеет армию поклонников в Сети. В столь несмышленом возрасте малышка завоевала славу настоящей звезды благодаря очаровательной внешности, непосредственности и артистичности.

Лиза Галкина с ранних пор занимается вокалом и танцами, не раз участвовала в модных показах и фотосессиях, записывает с папой вайны для социальных сетей. Поэтому не удивительно, что чувствует себя девочка в этой среде как рыба в воде и с легкостью позирует перед камерой.

А когда Лизе Галкиной дизайнер одежды Игорь Гуляев подарил белую вышитую дубленку, она с готовностью устроила перед папой модный показ, демонстрируя модель шубы со всех сторон.

«Очень удобно и красиво!» — подчеркнула Лиза Галкина.

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