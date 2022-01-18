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«В гости к Аллусе? Только в мини!»: молодая жена Николаева выгуляла два платья выше колен в замке Пугачевой

Юлия Проскурякова вместе с именитым композитором часто заглядывают на огонек к Примадонне. Ведь они кумовья.

«В гости к Аллусе? Только в мини!»: молодая жена Николаева выгуляла два платья выше колен в замке Пугачевой
Алла Пугачева и Юлия Проскурякова. Фото: Instagram.com/uliaveronika

72-летняя Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйкой и не зря! Примадонна всегда следит на тем, чтобы в ее доме было хлебосольно и уютно. Так, отмечая Новый год, певица накрыла сразу два стола. Один для легкого фуршета с ягодами — клубникой, голубикой и малиной, а также сладостями. А второй — для сытного банкета с салатиками, деликатесами и горячими блюдами.

На торжестве у Примадонны в новогоднюю ночь собрался весь свет столичного бомонда: чета Юдишкиных, композитор Игорь Николаев с молодой женой Юлией Проскуряковой, Алина Редель, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым, модельер Игорь Гуляев и многие другие.

Все гости позировали у нарядной елочки в доме Примадонны, не осталась в стороне и Юлия Проскурякова. Она похвасталась своим элегантным вечерним туалетом, примерив платье стиля бэби-долл с пышной юбкой-колокол и принтом звездное небо. Изюминкой образа стали туфли-лодочки на каблучке. Жена именитого композитора в платьице выше колен щегольнула стройными ножками. Кстати, сама Алла Борисовна отдала предпочтение длинному балахону. Свою фигуру она предпочла скрыть, хотя певица любит примерять мини.

Певица Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова в платье бэби-долл щегольнула стройными ножками в гостиной Примадонны в замке в деревне Грязь. Фото: Instagram.com/uliaveronika

Еще один яркий образ, который Юлия Проскурякова показала в особняке Аллы Пугачевой — мерцающее изумрудное мини-платье на запах. В этом смелом аутфите жена музыканта лихо отплясывала на танцполе вместе с Примадонной. Некоторые поклонники даже пошутили на этот счет. Многие заметили, что в доме шоумена Максима Галкина певица появляется исключительно в коротеньких платьицах. «И как только Алла это терпит!», «В гости к Аллусе? Только в мини!», «Ну а что? Молодая, хочется блеснуть фигуркой и при параде», «Как Алла терпит? Не пускала бы на порог в шутку!!», «Аллуся и сама любит так похулиганить, в шортиках покрасоваться», — пишут фолловеры.

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