«В гости к Аллусе? Только в мини!»: молодая жена Николаева выгуляла два платья выше колен в замке Пугачевой

Юлия Проскурякова вместе с именитым композитором часто заглядывают на огонек к Примадонне. Ведь они кумовья.

72-летняя Алла Пугачева слывет гостеприимной хозяйкой и не зря! Примадонна всегда следит на тем, чтобы в ее доме было хлебосольно и уютно. Так, отмечая Новый год, певица накрыла сразу два стола. Один для легкого фуршета с ягодами — клубникой, голубикой и малиной, а также сладостями. А второй — для сытного банкета с салатиками, деликатесами и горячими блюдами.

На торжестве у Примадонны в новогоднюю ночь собрался весь свет столичного бомонда: чета Юдишкиных, композитор Игорь Николаев с молодой женой Юлией Проскуряковой, Алина Редель, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым, модельер Игорь Гуляев и многие другие.

Все гости позировали у нарядной елочки в доме Примадонны, не осталась в стороне и Юлия Проскурякова. Она похвасталась своим элегантным вечерним туалетом, примерив платье стиля бэби-долл с пышной юбкой-колокол и принтом звездное небо. Изюминкой образа стали туфли-лодочки на каблучке. Жена именитого композитора в платьице выше колен щегольнула стройными ножками. Кстати, сама Алла Борисовна отдала предпочтение длинному балахону. Свою фигуру она предпочла скрыть, хотя певица любит примерять мини.

Еще один яркий образ, который Юлия Проскурякова показала в особняке Аллы Пугачевой — мерцающее изумрудное мини-платье на запах. В этом смелом аутфите жена музыканта лихо отплясывала на танцполе вместе с Примадонной. Некоторые поклонники даже пошутили на этот счет. Многие заметили, что в доме шоумена Максима Галкина певица появляется исключительно в коротеньких платьицах. «И как только Алла это терпит!», «В гости к Аллусе? Только в мини!», «Ну а что? Молодая, хочется блеснуть фигуркой и при параде», «Как Алла терпит? Не пускала бы на порог в шутку!!», «Аллуся и сама любит так похулиганить, в шортиках покрасоваться», — пишут фолловеры.

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