Утеплилась: Бородина отметилась в пальто с принтом pied-de-poule и белых ботинках Louis Vuitton

Ксения Бородина в прошлом году решилась на важный шаг в жизни. Она развелась со своим мужем Курбаном Омаровым, прожив с ним больше шести лет. Даже ради дочки Теоны телеведущая решила не сохранять отношения.

Теперь она не видится с экс-возлюбленным, но не запрещает наследнице проводить время с папой. Однако новогодние каникулы звезда с детьми провела на Мальдивах.

Лишь недавно Ксения вернулась в Москву. Она первым делом отправилась на съемки «Дома-2». А вот 13 января телеведущая решила увидеться с подругами. Она похвасталась своим зимним аутфитом.

Звезда телестройки облачилась в двубортное пальто с принтом pied-de-poule. Такая расцветка актуальна. Недавно певица Алсу похвасталась таким пальто. А вот Бородина образ дополнила белым ботинками Louis Vuitton.

Примечательно, что наряд подчеркнул ее загорелую кожу. За время отпуска она приобрела бронзовый оттенок загара. Ксения покрасовалась у зеркала.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие не узнали звезду. «Вот это вы загорели», «Очень стильно», «Пальто роскошное», «Какая вы мулаточка», «Образ кайфовый, особенно ботинки», «Как всегда, на стиле», «Ну просто чудо, как хороша», «Сразу видно, что с Мальдив вернулась», — прокомментировали пост подписчики.

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