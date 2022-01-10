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«Каждый элемент аутфита – это тренд»: стилист оценила наряд невестки Орбакайте, вышедшей на прогулку по Нью-Йорку

Модный эксперт Teleprogramma.pro Виктория Шабанова не нашла ни одного промаха в образе Алены Красновой, облаченной в кроп-топ и брюки.

«Каждый элемент аутфита – это тренд»: стилист оценила наряд невестки Орбакайте, вышедшей на прогулку по Нью-Йорку
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Наследник известного семейства Никита Пресняков и его жена Алена Краснова в первые дни нового года отправились в США.

Пара проводит время в Нью-Йорке, прогуливаясь по улицам крупнейшего города Америки.

Во время променадов невестка Кристины Орбакайте демонстрирует стильные образы. Один из них оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Виктория Шабанова.

Алена Краснова на прогулке по Манхеттену
Алена Краснова на прогулке по Манхеттену. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

«Можно аплодировать стоя стилю и актуальности образа Алены Красновой, — отметила Виктория Шабанова. — Каждый элемент аутфита — это тренд. Форма кроп-топа, брюк — это то, что рекомендуют нам носить дизайнеры в текущем и будущем сезонах. Все аксессуары также подобраны с филигранной точностью.

Они идеально вписываются в стиль образа. Солнечные очки, ожерелье, сумка и кроссовки — все актуальное и ультрамодное. Хотелось бы заметить, что несмотря на обилие трендов, все смотрится гармонично за счет ахроматичных цветов аутфита и единого стиля вещей. Образ безусловно идет девушке.

Добавлю лишь то, что тем, кто не обладает такой великолепной фигурой, как у Алены, под кроп-топ можно поддеть футболку или водолазку, это поможет скрыть животик, образовавшийся после новогодних праздников».

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: Школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

Виктория Шабанова
Виктория Шабанова. Фото: личный архив.

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