«Каждый элемент аутфита – это тренд»: стилист оценила наряд невестки Орбакайте, вышедшей на прогулку по Нью-Йорку

Наследник известного семейства Никита Пресняков и его жена Алена Краснова в первые дни нового года отправились в США.

Пара проводит время в Нью-Йорке, прогуливаясь по улицам крупнейшего города Америки.

Прогулка по Нью-Йорку: невестка Орбакайте засветила идеальный пресс в кипенно-белом кроп-топе и пуховике без рукавов

Во время променадов невестка Кристины Орбакайте демонстрирует стильные образы. Один из них оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Виктория Шабанова.

«Можно аплодировать стоя стилю и актуальности образа Алены Красновой, — отметила Виктория Шабанова. — Каждый элемент аутфита — это тренд. Форма кроп-топа, брюк — это то, что рекомендуют нам носить дизайнеры в текущем и будущем сезонах. Все аксессуары также подобраны с филигранной точностью.

Они идеально вписываются в стиль образа. Солнечные очки, ожерелье, сумка и кроссовки — все актуальное и ультрамодное. Хотелось бы заметить, что несмотря на обилие трендов, все смотрится гармонично за счет ахроматичных цветов аутфита и единого стиля вещей. Образ безусловно идет девушке.

Добавлю лишь то, что тем, кто не обладает такой великолепной фигурой, как у Алены, под кроп-топ можно поддеть футболку или водолазку, это поможет скрыть животик, образовавшийся после новогодних праздников».