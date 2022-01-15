Что носить в 2022-м: кэтсьют, как у Седоковой, и дубленка, как у Хилькевич

Модный 2022 год предсказуем. Главные мировые дизайнеры уже решили, как надо одеваться в 2022-м. «Телепрограмма» изучила главные тенденции Недель моды и нашла похожие вещи в гардеробе наших звезд.

Кэтсьюты

Кэтсьюты — это облегающие комбинезоны в стиле Женщины-кошки, отсюда и название (англ.: catsuite — кошачий костюм). В 2022-м их называют самой актуальной униформой сезона. Анна Седокова демонстрирует вечерний вариант, причем здесь еще один тренд — «звериный» принт.

Кэтсьюты шьют из разной ткани, чаще какого-то одного цвета. Составлять образы с ними легко: в паре с кроссовками и оверсайз-пиджаком получается идеальный наряд на каждый день. А в ансамбле с обувью на каблуке, крупной бижутерией, черными очками получится шикарный вечерний наряд.

Грубая кожа

Последние пару лет мы привыкли к платьям, юбкам и сарафанам из мягкой экокожи (так теперь принято называть кожу искусственную). Теперь мировые дома моды отшивают на весну коллекции из грубого и толстого материала. Лолита и Настя Ивлеева уже щеголяют в актуальных кожанках. Пожалуй, косуха Насти — самый модный вариант.

Сетка

Сетка может по-разному присутствовать в гардеробе: например, как накидка на топ. Отличная находка у Юлии Барановской: модный классический костюм с «мужским» пиджаком удачно разбавлен блузкой и перчатками из сетки.

Чулки-носки

Носки, чулки, гольфы — моднейший аксессуар. Дизайнеры советуют быть смелее и выбирать гольфы и носки до середины икры, которые будут выбиваться из общей цветовой гаммы. Можно выбрать классику этого жанра, как Ольга Бузова.

Лаконичные черные носки вполне можно носить с серебристыми босоножками — эта идея одобрена на мировых подиумах. Но босоножки должны быть непременно на платформе (лучше массивной) и высоченном каблуке.

Дубленка-чебурашка

Анна Хилькевич подмерзла в ультрамодной дубленке-чебурашке, потому что забыла ее застегнуть. Эти объемные модели-чебурашки вытеснили из гардеробов модниц натуральные шубы. Так дизайнеры проявляют заботу об окружающей среде. Белая обувь — это не слишком практично, зато очень красиво.

Блестки и бра

Пайетки и прочий блеск возвращаются после новогоднего запрета. Жасмин в сверкающем пиджаке демонстрирует еще один тренд. Под жакетом или прозрачной накидкой модно носить бра вместо актуальных в прошлом году топов. Сверкать в этом году разрешено и костюмами на работе, и платьями в ресторане.

Цветы-цветы

Цветов на одежде в новом году будет очень много. Но доминируют у модниц, как у Екатерины Варнавы на рубашке, бутоны именно красного цвета. Причем не только на принтах, но и в качестве декора — можно прикрепить красный цветок на браслет, на шею, вставить в шевелюру. Обратите внимание на крой кожаных брюк Варнавы — такие вновь актуальны.

Звериный оскал

Правильно носить наряд с анималистичной расцветкой несложно. Она доминирует в образе, поэтому остальные вещи должны быть монохромными. ГлюкоZа отлично справилась с задачей — ничего лишнего со штанами с звериным оскалом не надела.

Записки на теле

В новом году модно носить одежду с надписями, как уже было в 1990-е, — это могут быть названия любимых групп, хобби, имена артистов или прикольные выражения. Фигуристка Евгения Медведева с задачей справилась.

Колор-блокинг

Наталья Водянова в маске гуляет по Парижу. У супермодели даже этот защитный аксессуар не простой, а соответствующий задаче колор-блокинга — это прием комбинирования разных цветов в одном образе. Причем цвета должны сочетаться самые неожиданные. Из монохромных сочетаний актуальны голубой, розовый, апельсиновый, лавандовый, фиолетовый, белый, фуксия.

А что еще?

Клуб «Низкая талия». Юбки и джинсы на весну и лето отшивают с заниженной талией. Готовьтесь, что самые экстремальные модники нам покажут резинки от брендовых трусов.

Бриджи. Возвращаются в моду укороченные брюки. Помните, что они подходят не всем, так как заодно укорачивают и полнят ноги.

Чепец. Этот головной убор у нас ассоциируется с детскими одежками или с головными уборами из фильмов о барышнях XIX века. Посмотрим, что нам предложат весной дизайнеры.

Перья и бахрома. Теперь и платья, и жакеты, и сумки должны быть ими украшены.

Платья с джинсами — это нормально. Рекомендация с модных подиумов: смело сочетайте вечерние платья с брюками.

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