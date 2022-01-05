Семейные каникулы: Савельева в шапке-ушанке и дубленке с мехом устроила прогулку с Сафоновым и сыном

Саша Савельева многим знаком по «Фабрике звезд». Она много лет выступает на сцене, но лишь недавно покинула группу «Фабрика». Артистка решила начать сольную карьеру, когда была беременна.

Своему мужу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Мальчик был долгожданным, поэтом родители с трепетом к нему относятся. Даже лицо крохи они не показывают, хоть ему и два года.

Обычно Саша выступает в вечерних платьях. Но в жизни ей нравится носить более уютный наряды. Новогодние каникулы пара проводит за городом. На этот раз певица запечатлелась в дубленке с курчавым мехом и шапке-ушанке.

К слову, такой головной убор стал трендом. В нем ходит даже Алла Пугачева. Савельева запечатлелась с мужем на прогулке по заснеженным просторам. Она призналась, что с ними отдыхает и сын.

«У нас в начале нового года получаются очень насыщенные дни. Залечь дома перед телеком-совсем не мое… ну разве что на один день и где-то через несколько дней после НГ немного отдохнуть перед началом работы. Катания на коньках, гуляния, рыбалка, активные игры и может даже интеллектуальные все это мне по душе! Это тоже своего рода ментальный отдых и смена деятельности, чтоб разгрузить мозг», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Романтичное», «Семейное счастье», «У Сафоновых — идеальный отдых», «Какие все красивые», «Утеплились красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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