«Очень жгучая»: Лиза Пескова в атласном платье подчеркнула изящные формы

Красавица-блондинка отметила Новый год в Арабских Эмиратах.

В одной из последних публикаций личного микроблога Лизы Песковой появилась свежая фотография из Дубая. Красавица-блондинка похвасталась элегантным нарядом, в котором щеголяя в новогоднюю ночь.

23-летняя Лиза облачилась в сливочное платье из атласной ткани. Перламутровое сияние наряда перекликалось с загаром натуральной блондинки.

Пескова отдала предпочтении платью длины миди с разрезом на бедре. Узкий наряд выгодно подчеркнул прелести женственной фигуры Лизы. Также знаменитость приподняла золотистые локоны, обнажив длинную шею.

«Как классно сочетается платье с волосами», «Красавица», «Очень красивая фотография, и на ней прекрасная девушка», «Какая модная девушка», «Очень жгучая фотография», «Платье огонь», «Шикарно выглядишь», «Девушка-пожар, страшная сила», – восхитились роскошным образом поклонники Песковой.

Напомним, ранее Лиза Пескова вместе с подругой и дочерью теннисиста Евгения Кафельникова посетила бал дебютанток Tatler. Блондинка выбрала для светского выхода фисташковое платье с кружевом. А Алеся Кафельникова отдала предпочтение черной классике.

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