«В кутюре! К Новому году готова»: Собчак в приталенном жакете с баской сверкнула тонкой талией

Телеведущая показала, какой дизайнерский наряд она выбрала для новогодней вечеринки.

Ксения Собчак определилась, в каком наряде она будет встречать Новый год. На свежем фото в Instagram жена театрального режиссера Константина Богомолова покрасовалась в костюме от кутюр, примерив строгий приталенный жакет с баской и юбку макси.

Изюминкой образа стала яркая шляпка с перьями в стиле Ренаты Литвиновой. К своему аутфиту телеведущая подобрала сапожки с ультрамодным квадратным носом.

Собчак умело подчеркнула стройную талию, выбрав жакет, ткань которого идеально села на ее фигуру. А маленькая «золотая» пуговица только усилила эффект стройности. Баска напоминала крылья бабочки.

«К Новому году я готова! В кутюре! И самая красивая елка… У вас еще есть время, чтобы купить все подарки», — отметила Ксюша, покрасовавшись в монохромном луке.

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