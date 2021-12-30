Вся в мерцающих новогодних огоньках! 62-летняя Гузеева выгуляла роскошную шубку за городом

Ведущая программы Давай поженимся» на Первом канале отдыхает на природе вдали от городской суеты и шума.

Лариса Гузеева крайне редко дает интервью и практически не общается с прессой. Не так давно ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале выписалась из больницы. Не успела артистка прийти в себя, как тут же отправилась в съемочный павильон. К примеру, свежими снимками с Гузеевой в личном микроблоге делилась прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова.

А сейчас Лариса наслаждается отдыхом за городом вдали от городского шума и суеты. Она опубликовала фото, на котором запечатлелась на фоне коттеджа. Соведущая главной телесвахи страны Розы Сябитовой примерила роскошную шубку, позируя в мерцании новогодних огоньков. Образ Гузеевой дополнили вязаная шапочка и мешковатые штаны с блестящими уггами.

«Ну просто Снегурочка из сказки», «Обожаю Ларису! Красавица», «Шубка вся в огоньках, как новогодняя елочка сверкает», «Где это вы так красиво отдыхаете?», «Шикарно», «А как же съемки??», «Неужели за городом на шашлыках??» — пишут фолловеры.

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