В корсете из мерцающих цепей: 50-летняя Орбакайте в клубничном атласном платье показала лук на Новый год

50-летняя Кристина Орбакайте самостоятельно построила головокружительную карьеру: она выступает на сцене, записывает новые синглы, снимается в кино и играет в театре.

Протекция Примадонны? Многие поклонники согласились бы с этим, если бы не трудолюбие и ответственность, с которыми певица подходит к любому делу. С юного возраста Кристина снималась в кино. Девочка хотела доказать, именитая мама — это не гарантия популярности. Повзрослев, Орбакайте перестала отвечать скептикам. Свой успех и любовь публики она заслужила сама.

Надо ли говорить, что Кристина выглядит значительно моложе своих сверстниц. И тут, как считают ее фанаты, певица взяла у Аллы Пугачевой все самое лучше. Кстати, если вы еще не выбрали образ на Новый год, приглядитесь к стильному луку Кристины Орбакайте.

«Идеальный лук!», «В таком и на новогодней вечеринке не стыдно появиться», «Ей 50? И она такая стройная??», «Все лучшее взяла от Аллы», «Просто Снежная королева», — написали фолловеры.

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