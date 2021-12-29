Турчанки в стиле диско? Фахрийе Эвджен в апельсиновых лосинах и цветном бомбере нашла образ для новогодней вечеринки

Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» покрасовалась в пестром наряде, который с легкостью заменит вечерний ансамбль.

В одном из своих интервью Бурак Озчивит признался, что сразу обратил внимание на партнершу по турецкому сериалу «Королек — птичка певчая». Увидев Фахрийе Эвджен в образе Фериде, актер понял — эта девушка особенная. Летом 2017 года влюбленные сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. А спустя два года Фахрийе подарила мужу долгожданного первенца — сына Карана.

Сейчас Бурак Озчивит с успехом снимается в исторической ленте «Основание Осман». Эвджен также недавно вышла из декретного отпуска и блистает в сериале «Алп-Арслан: Великий Сельджук». Поговаривают, что этот проект затмит даже «Великолепный век».

Кстати, Фахрийе Эвджен во всю готовится к Новому году. Актриса из сериала «Королек — птичка певчая» примерила наряд, который идеально подошел бы для вечеринки с друзьями в стиле диско.

Жена Бурака Озчивита примерила цветастый бомбер с яркими лоскутами в виде аппликации и апельсиновые лосины с ромбиками. Изюминкой образа стала кипенно-белая водолазка с рукавами-колокольчиками. Фахрийе улыбалась на камеру, красуясь в стильном аутфите.

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