«Мой рабочий день»: Стриженова в бархатном платье с воротником «Клодин» мастерски подчеркнула линию талии

В последние дни уходящего года Екатерина Стриженова работает не покладая рук. В своем инстаграме она призналась, что ее день расписан буквально по минутам. С раннего утра телезвезда появилась в студии Первого канала, где пожелала доброго утра телезрителям.

«Мой рабочий день сегодня начался с 5 часов утра в «Добром утре», потом будет дневной прямой эфир «Время покажет», а вечером мы играем спектакль «Женщины Есенина» во МХАТе» , — сообщила Стриженова.

В студии утренней программы она появилась в бархатном платье насыщенного фисташкового оттенка с воротником «Клодин» и рукавами-фонариками. При этом звезда мастерски подчеркнула фигуру, надев пояс в тон наряду.

Напомним, в этом году Екатерина Стриженова отметила свое 53-летие. Более 30 из них она счастлива в браке с режиссером и продюсером Александром Стриженовым.

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