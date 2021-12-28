«Не всем понятен стиль ее нарядов»: эксперт высказался о платье Кадышевой цвета расплавленного золота с вышивкой жемчугом

Певица Надежда Кадышева предстала перед своей аудиторией в Instagram в помпезном наряде для выступления на сцене.

Поклонники тут же сделали комплименты звезде, заявив, что в золотом платье с пышной юбкой и гофрированными рукавами, Надежда Кадышева выглядит, как королева.

С подписчиками вокалистки согласна модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она нашла наряд Надежды Кадышевой уместным для сцены и не отвлекающем от главного.

«Концертное платье всегда предполагает наряд, — отметила стилист Лариса Тимиряева. — Этот наряд должен быть ярким, чтобы был хорошо виден со сцены под светом софитов. Блеск расплавленного золота в модных фаворитах. Объемные акцентные плечи с переходом на рукава выравнены под ширину платья в области бедер, что делает силуэт пропорциональным, а талию визуально уже. Платье декорированно вышивкой золотой нитью и жемчугом, который в топе модных украшений. Если платье рассматривать вблизи, то может казаться перебор в украшательстве, но не стоит забывать, что это сценический наряд. Все в едином цвете! Поэтому во время выступления оно будет просто переливаться и блестеть, а Надежда будет блистать. Не всем понятен стиль нарядов Надежды Кадышевой, но хочу заметить от себя лично, что когда я смотрю на нее из зрительного зала во время выступления, то вижу органику. Меня ничто не напрягает и не отвлекает от нее и ее прекрасного исполнения. В этом наряде чувствуется праздник и величие, стиль, в котором Надежда Кадышева чувствует себя комфортно, а главное, чувствует себя!»

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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