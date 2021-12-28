Всегда на стиле: Кети Топурия в изумрудных лосинах из кожи подчеркнула стройную фигуру

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Артистка славится своим вокалом, а также чувством стиля. Несколько лет назад она преобразилась, а также стала демонстрировать модные образы.

Теперь для многих поклонников и стилистов Кети является иконой стиля. Она даже создает свои наряды, которые выпускает под созданным брендом.

Примечательно, что в декабре Топурия регулярно выступает на публике. Она снимается в новогодних шоу и участвует в праздничных концертах. Чаще всего артистка облачается в вечерние платья с корсетом.

А вот в обычной жизни она носит дубленки, джинсы и лоферы. На этот раз Кети поделилась новыми фото. Она уже готовится к Новому году. На этот раз певица предстала в кожаных лосинах изумрудного цвета и модном свитере кремового цвета из сжатой ткани.

Так как Топурия почти год назад стала мамой во второй раз, то много времени посвящала фигуре. Лишь недавно она призналась, что смогла вернуться в форму. Наряд подчеркнул ее талию.

Поклонники одарили певицу комплиментами. «Какая красивая», «Как всегда все стильно и со вкусом», «Ну просто прелесть», «Какие цвета», «Вам идут такие оттенки», «Какая стройняшка», «Образ прям топчик», «Ну вы точно эльфик», «Нереальная красотка», «Лосины прям огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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