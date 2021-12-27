И в пир, и в мир! Пугачева в жаккардовом платье утянула тонкую талию плоским ремнем из кожи

Модный блогер Кира Дихтяр в беседе с сайтом Teleprogramma.pro не поскупилась на похвалу, оценивая стильный монохромный наряд Примадонны. В свои 72 года певица выглядит значительно моложе своих сверстниц. И в этом, как считает историк моды Александр Васильев, есть заслуга мужа Аллы Пугачевой — шоумена Максима Галкина.

Кстати, на одном из семейных вечеров, принимая в гостях ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале, Примадонна покрасовалась в подмосковном замке в деревне Грязь в жаккардовом платье с пышной юбкой и ультрамодным воротничком «Клодин». Алла Борисовна умело утянула тонкую талию плоским ремнем из кожи. Благодаря этому модному приему артистка сделала акцент на стройности. Особенно на фоне пышной юбки-колокол.

«У российских слушателей Алла Борисовна ассоциировалась в начале 2000-х исключительно с балахонистыми нарядами, но в 2015 году она сильно похудела и сменила свой имидж. Теперь в ее образах большое количество модных и трендовых сочетаний. На ней платье из жаккардовой ткани черного цвета с белым воротником — классическое решение, которое очень освежает Примадонну», — отметила Кира Дихтяр.

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