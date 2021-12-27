«Какая красивая!»: Кудрявцева в блузке лимонного цвета и юбке макси повеселилась с Лолитой и Арбениной

Телеведущая покрасовалась в ярком образе в финале шоу «СуперСтар». Она получила комплименты от коллег.

Лера Кудрявцева в этом году отметила свое 50-летие. Примечательно, что она большую часть жизни работает на телевидении. Лере раскрывали свои секреты именитые звезды: Наталья Подольская, Сергей Лазарев и другие личности.

А вот о своей жизни телеведущая рассказывает редко. Свободное время она посвящает дочке Марии и молодому мужу Игорю Макарову. Однако в декабре ей приходится работать в два раза больше.

Обычно Кудрявцева ведет разные передачи и концерты. В этом году она стала членом жюри в шоу «СуперСтар». На съемках финала проекта блондинка предстала в лимонной блузке с пайетками и черной юбке макси.

Наряд подчеркнул ее тонкую талию. А ведущая шоу Лолита Милявская выбрала мерцающее мини-платье. В этот вечер они веселились и даже танцевали на сцене. Отметилась с ней и Диана Арбенина.

Не только поклонники, но и коллеги восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «А я в самолете, но буду смотреть после приземления!» — заявила Лолита. «Какая красивая блуза! На тебе прекрасной», — написала Вика Цыганова. «Лера красоточка!», «Диана красотулька! И всем восторг!», «Очень красивый наряд! В вашем стиле», — прокомментировали пост подписчики.

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