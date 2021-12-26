Стильная снегурочка: Лиза Галкина в серебристом комбинезоне с эффектом мерцания вышла на прогулку

В этом сезоне металлический отблеск очень актуален в одежде.

Лиза Галкина поддержала тренд на одежду с металлическим отливом. Этот тренд ранее озвучила Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Также стилист рекомендовала присмотреться к зимним курткам ярко-оранжевого цвета, который сейчас тоже очень актуален.

Лиза Галкина облачилась в серебристый комбинезон с эффектом мерцания на прогулку возле замка. Маленькая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина также примерила белую шапочку и шарфик в тон, напоминая своим светлым образом снегурочку.

В стильной и теплой одежде Лиза Галкина покаталась со склона на санках, а компанию ей составили брат Гарри и папа Максим Галкин. Комик не отказал себе в удовольствии испытать детские радостные чувства от этой простой зимней забавы в русском стиле.

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