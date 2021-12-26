Ручки гладкие, без морщинок! На пальцах перстни: Пугачева забыла надеть любимые кружевные митенки

Алла Пугачева всегда одевается с иголочки. Готовясь к выходу в свет Примадонна уделяет внимание даже таким мелочам, как маникюр и аксессуары. На одном из мероприятий певица сидела в зале, а фотографы «подловили» Аллу Борисовну крупным планом. Жена шоумена Максима Галкина забыла надеть свои любимые кружевные митенки — неотъемлемый аксессуар модных образов Примадонны.

Алла Борисовна сверкнула гладкими ручками без морщинок и пигментных пятен. Многие поклонники сошлись во мнении, что перчатки певицы совсем ни к чему. Ухоженные пальчики с идеальным свежим маникюром и длинными подпиленными ноготками артистка украсила массивными тяжелыми перстнями. Примадонна просто обожает такие кольца. На шее у певицы красовалось колье в виде цепи, а на запястье — браслет из того же ювелирного гарнитура.

Напомним, что вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певицы воспитывает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Дети Аллы Пугачевой учатся во втором классе элитной гимназии. Малыши бегло говорят на французском, музицируют и читают стихи. Они не обделены талантами. И каждый день удивляют своих родителей чем-то новеньким. К примеру, Лиза тяготеет к моде и искусству, а ее братик-двойняшка Гарри любит собирать конструктор.

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