Летящие буфы, «сжатый» корсет и юбка-зефирка: 72-летняя Пугачева в бальном платье цвета пыльной розы щегольнула нарядом на Новый год

Не знаете, в чем пойти на корпоратив? Присмотритесь к эффектному образу Примадонны.

Алла Пугачева не раз получала комплименты от историка моды Александра Васильева. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подчеркнул, что постройневшей и помолодевшей Примадонне он просто не может запретить носить мини. Во всех нарядах певица хороша и блистательна. Сверстницы и даже более молодое поколение могут брать с артистки пример там, где речь заходит об элегантности и стиле.

Многие задаются вопросом: в чем пойти на корпоратив или в каком наряде блистать на новогодней вечеринке? Если возникают такие мысли, присмотритесь к лукам Примадонны. Мы уже писали о более молодежных вариациях от певицы, которая позировала в лаконичном мини. На этот раз сайт Teleprogramma.pro обратил внимание на диснеевский образ артистки. Интересно? Все подробности у нас в материале.

На одном из памятных концертов Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным спела дуэтом. Для сцены Примадонна выбрала пышное бальное платье цвета пыльной розы с юбкой из шифона, летящими рукавами-буфами и «сжатым» корсетом. При этом линию плеч и красивую зону декольте певица оставила на виду.

Особое внимание Примадонна уделила прическе: она отдала предпочтение гладким «отутюженным» локонам с челкой-шторкой. Укладку певица дополнила ободком-диадемой. В таком пышном бальном платье артистка чем-то походила на диснеевскую принцессу Жасмин.

Напомним, что вместе с шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Дети Аллы Пугачевой учатся во втором классе элитной гимназии. С мужем и двойняшками Примадонна поселилась в подмосковном замке в деревне Грязь.

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