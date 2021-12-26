Важнее комфорт и уют! Арзамасова песочном джемпере и штанах из шерсти не спускает Левушку с рук

Актриса из ситкома «Папины дочки» украсила дом к Новому году.

Лиза Арзамасова отдает предпочтение комфорту и уюту там, где речь заходит о стиле и одежде. Так, к примеру, по дому, нянчась с сынишкой Левушкой, актриса ходит в песочном мягком джемпере и клетчатых штанах из шерсти.

Все ткани приятны на ощупь. Поэтому малютка-сын актрисы из ситкома «Папины дочки» совсем не возражает против того, что мамочка не спускает его с рук. Кстати, этот Новый год станет для Елизаветы первым в новом амплуа. Она только-только стала привыкать к тому, что теперь у нее есть малыш.

А вот для 48-летнего мужа актрисы это не в новинку. У него уже есть старший 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

Даже в домашней обстановке Елизавета старается выглядеть ухоженно. Актриса успела и дом к новогодним праздникам украсить, и легкую укладку с голливудскими кудрями сделать. Арзамасова нежно шептала сынишке ласковые слова, пока Левушка с интересом рассматривал сияющую в огоньках елочку.

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