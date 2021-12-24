«Ох уж эти стереотипы»: Орбакайте не побоялась выйти в свет в облегающем комбинезоне и мерцающем кейпе

Певица для светского вечера выбрала броский образ. Она доказала, что в 50 лет можно носить облегающие наряды.

Кристина Орбакайте является дочкой Аллы Пугачевой. В России певицу успели полюбить миллионы поклонников. многие отмечают, что она похожа на знаменитую маму, а другие ценят ее индивидуальность.

В этом году артистка возобновила гастроли, а также стала чаще выходить в свет. Она посетила премии, новогодние съемки и многие другие мероприятия. Каждый раз для выходов в свет звезда выбирает новые образы.

На днях Орбакайте за один вечер отметилась разу на двух мероприятиях. В кожаных шортах она пришла на премию канала Fashion TV, где получила награду «Икона Стиля». С ней была дочка Клавдия, которая надела блестящую юбку.

А вот потом артистка оказалась на вечере «Любимое на Русском». Для съемок концерта Кристина выбрала облегающий комбинезон и блестящий кейп с пайетками.

Наряд звезды поклонникам показался отчасти смелым. Она не побоялась подчеркнуть свою фигуру. 50-летняя артистка выбрала лук из масс-маркета, что делают не все селебрити. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Алина Берри.

«На мастер классах или персональных консультациях меня спрашивают „А это мне по возрасту?“. Ох уж эти стереотипы: мини после тридцати — ни-ни, чем старше — тем короче стрижка и так далее. Знайте, существует только 3 важных фактора при подборе одежды: нравиться ли вам эта вещь, хорошо ли она сидит на вас, и уместен ли образ для мероприятия, на которое вы идете. И все эти 3 правила отлично демонстрирует образ Кристины Орбакайте на вечере „Любимое на Русском“. Во-первых, у Кристины хорошая фигура, а спортивный комбинезон идеально это подчеркивает. Во-вторых, кейп от демократичной марки НМ придает тот самый блеск, который важен для звезды на мероприятие. А в третьих, в целом образ отлично вписывается в концертный гардероб звезды, и отражает ее сценическое амплуа!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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