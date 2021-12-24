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«Ох уж эти стереотипы»: Орбакайте не побоялась выйти в свет в облегающем комбинезоне и мерцающем кейпе

Певица для светского вечера выбрала броский образ. Она доказала, что в 50 лет можно носить облегающие наряды.

«Ох уж эти стереотипы»: Орбакайте не побоялась выйти в свет в облегающем комбинезоне и мерцающем кейпе
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Кристина Орбакайте является дочкой Аллы Пугачевой. В России певицу успели полюбить миллионы поклонников. многие отмечают, что она похожа на знаменитую маму, а другие ценят ее индивидуальность.

В этом году артистка возобновила гастроли, а также стала чаще выходить в свет. Она посетила премии, новогодние съемки и многие другие мероприятия. Каждый раз для выходов в свет звезда выбирает новые образы.

На днях Орбакайте за один вечер отметилась разу на двух мероприятиях. В кожаных шортах она пришла на премию канала Fashion TV, где получила награду «Икона Стиля». С ней была дочка Клавдия, которая надела блестящую юбку.

А вот потом артистка оказалась на вечере «Любимое на Русском». Для съемок концерта Кристина выбрала облегающий комбинезон и блестящий кейп с пайетками.

Наряд звезды поклонникам показался отчасти смелым. Она не побоялась подчеркнуть свою фигуру. 50-летняя артистка выбрала лук из масс-маркета, что делают не все селебрити. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Алина Берри.

Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

«На мастер классах или персональных консультациях меня спрашивают „А это мне по возрасту?“. Ох уж эти стереотипы: мини после тридцати — ни-ни, чем старше — тем короче стрижка и так далее.

Знайте, существует только 3 важных фактора при подборе одежды: нравиться ли вам эта вещь, хорошо ли она сидит на вас, и уместен ли образ для мероприятия, на которое вы идете.

И все эти 3 правила отлично демонстрирует образ Кристины Орбакайте на вечере „Любимое на Русском“. Во-первых, у Кристины хорошая фигура, а спортивный комбинезон идеально это подчеркивает.

Во-вторых, кейп от демократичной марки НМ придает тот самый блеск, который важен для звезды на мероприятие. А в третьих, в целом образ отлично вписывается в концертный гардероб звезды, и отражает ее сценическое амплуа!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

Алина Берри. Фото: Teleprogramma.pro

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