«Нет идеи»: модного стилиста не впечатлил образ Макеевой в красном платье

Анастасия Макеева отмечает свой 40-й день рождения. Юбилей у актрисы 23 декабря. А накануне она отметилась на одном из мероприятий в ярко-красном длинном платье в восточном стиле.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова отметила, что в образе актрисы нет идеи.

«Как такового образа нет. Есть отдельно платье в восточном стиле, платье Шахерезады красивого насыщенного красного цвета. Мне нравится его силуэт, но вопрос в том, что платье ничем не поддержано. Макияж и прическа — обычные классические вечерние. В них нет какой-то идеи. То же самое касается аксессуаров: классические туфли-лодочки, часы Apple Watch, тонкая цепочка на шее… ощущение, что образ не доделан. Будто в примерочной примеряет платье», — сказала Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова – визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фешн 19 лет.

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