«Узкая талия»: постройневшая Пегова в черном мини-платье и гольфах отметилась на публике

Певица для выхода в свет выбрала лаконичный образ, который оценил Никита Карстен.

Ирина Пегова снялась во множестве фильмов. Она также прославилась благодаря роли в сериале «Акушерка». Актриса родилась в простой семье, но это не помешало ей переехать в Москву и стать знаменитой.

У нее подрастает дочка Татьяна. Они зачастую вместе путешествуют. А в прошлом году артистка снялась в «Ледниковом периоде». После этого проекта звезда решилась похудеть.

И вот спустя месяцы Ирина преобразилась. Она даже стала чаще носить короткие наряды. На днях состоялась премьера новой комедии «Свингеры», где актриса сыграла с Дмитрием Нагиевым.

На ковровой дорожке она появилась в черном платье платье с рваной юбкой. Гольфы и ботинки дополнили ее монохромный образ. Пегова покрасовалась перед журналистами, подчеркнув тонкую талию.

«Премьера фильма „Свингеры“ прошла, теперь ждем проката с 6 января в кинотеатрах страны», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие адресовали ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Я люблю актрису Ирину Пегову, но ее образы всегда сложно оценивать, так как фигура очень нестандартная. У нее объемный верх и узкая талия. Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины, но мне кажется, что для премьеры выбор не совсем удачный — слишком сдержанное и слишком минималистичное. Также нарушены пропорции в построении аутфита — визуально „режут“ ноги не только гольфы, но и короткие ботинки на низкой подошве. Образ не плох, если добавить кожаную куртку современного кроя со спущенным плечом. Если хочется акцент на талии — подчеркнуть ее поверх куртки поясом. Заменить ботинки на высокие ботфорты с массивной подошвой, добавить интересной модели сумку (которая так и просится в правую руку Пеговой) и аксессуары — не тонкую цепочку, а несколько массивных цепей или крупных сережек», — пояснил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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