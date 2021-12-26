Модница недели: Трофим и его дочь на одной волне, а Олег и Родион Газмановы выглядят современно и не банально

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Мария Рябова оценила наряды знаменитостей и их наследников на шоу «Две звезды. Отцы и дети».

В конце ноября на Первом канале стартовало шоу «Две звезды. Отцы и дети». В нем на сцену вместе со своими наследниками выходят знаменитости.

Дуэты демонстрируют не только вокальное мастерство, но и потрясающие образы. Оценила их специально для Teleprogramma.pro стилист Мария Рябова.

Певец Трофим и его дочь Елизавета Трофимова

13-летняя дочь певца Трофима Елизавета заявила о себе на шоу «Голос. Дети», став финалисткой восьмого сезона проекта. В проекте «Две звезды. Отцы и дети» она выходит на сцену вместе с отцом и явно переигрывает его!

«Какой позитивный и бодрый дуэт! Желтый — цвет радости, теплоты, дружелюбия! Здорово, что это не два желтых тотал лука, а красивое и яркое сочетание оттенков, участники дуэта на одной волне, но каждый в своем стиле. 10 баллов»

Певица Варвара и ее сын Ярослав

Певица Варвара принимает участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» с сыном Ярославом, который от музыки очень далек. Он успешный маркетолог, сотрудник крупной IT-компании. Но рядом с мамой на сцене Ярослав смотрится вполне гармонично, что отмечают члены жюри проекта.

«Интересный дуэт! Этнические мотивы в обоих образах, борода молодого человека гармонирует с прической Варвары. Но в то же время присутствует современность и бунтарство: рваные джинсы, татуировки и массивные ботинки. Ярослав поддерживает маму, но не скрывает своей индивидуальности! 10 баллов».

Наташа Королева и ее сын Архип Глушко

Дуэт Наташи Королевой и ее сына Архипа – один из самых ярких на проекте «Две звезды. Отцы и дети». В первом же выпуске шоу член жюри Максим Галкин отметил незаурядные вокальные способности Архипа.

«Дуэт выглядит гармонично, одна насыщенность в цветовом решении, интересное сочетание фактур. В привычном варианте, к нарядному образу девушки требуется классический костюм мужчине, но здесь оба наряда с изюминкой и соответствуют друг другу по стилю. 10 баллов».

Олег Газманов и его старший сын Родион Газманов

Олег Газманов и его сын Родион произвели фурор в одном из выпусков шоу, исполнив песню Родиона «Парами». Надо сказать, что сильны отец и его наследник не только в написании хитов, но и в умении одеваться.

«Мне кажется, в этом дуэте получилось здорово соединить два поколения! Костюм с классическим пиджаком, но в то же время зауженные и укороченные брюки у отца и молодежный лук сына из джинсов и рубашкой из денима. Оба образа в одном цвете и перекликаются по ярким акцентам, выглядят современно и не банально! 10 баллов».

Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся

Дочь создателя белорусского коллектива «Сябры» Алеся Ярмоленко часто выходит на сцену со своим знаменитым отцом. Анатолий Ярмоленко гордится красотой и талантами наследницы, которая пошла по его стопам.

«По цветовому решению вместе образы выглядят хорошо. Однако, на мой взгляд, идет дисбаланс в принтах. Жостовская роспись у Алеси и тропические листья с цветами у Анатолия… Это оправдано, если нужно показать две разные культуры, в противном случае лучше было взять что-то одно или оставить какой-то образ однотонным. 6 баллов».

Подводим итоги

На этот раз на пьедестале нашего модного почета тесновато! Оно и понятно – скоро Новый год, настроение у всех отличное, так почему бы не объявить, что в модном состязании победила дружба поколений. Четыре дуэта заняли первое место. И лишь немного «подкачали» образы Анатолия Ярмоленко и его дочки Алеси. Эта пара папы и наследницы на втором месте, что тоже почетно!

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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