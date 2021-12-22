Дизайнеры сделали для Кэрри-Энн Мосс платье с «цифровым дождем» из «Матрицы»

Актриса блистала в нем на премьере четвертого фильма франшизы в Калифорнии.

18 декабря в Сан-Франциско прошла премьера четвертого фильма «Матрица», которую посетили главные звезды франшизы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а также режиссер Лана Вачовски.

54-летняя Кэрри-Энн блистала в черном платье с накидкой, по юбке которого вниз сбегали зеленые и серебряные блестки, имитирующие «цифровой дождь», ставший визитной карточкой «Матрицы».

Стилист актрисы Сидни Лопес написала в Instagram заметку об этом образе. Она отметила, что над ним работала целая команда дизайнеров, хотя в основе лежало платье бренда Oscar de la Renta.

«Мы чокнутые… И это платье идеально во всех смыслах, — написала стилист, от души поблагодарив своих коллег. — Кэрри-Энн, спасибо за то, что позволили мне стать для вас частью этого момента. Я до сих пор в шоке, что удостоилась этой чести. Тринити!»

Напомним, фильм «Матрица: Воскрешение» вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. Он рассказывает о том, что культовые персонажи Нео и Тринити снова почему-то оказываются в «Матрице» и проживают жизни простых смертных, хотя в реальном мире прошло 60 лет, и противостояние людей и машин даже не думало прекращаться.

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