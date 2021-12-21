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«Простит платье»: 62-летняя Кадышева в платье-футляре с принтом в виде белых цветов допустила модный промах

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова оценила аутфит Надежды Кадышевой.

«Простит платье»: 62-летняя Кадышева в платье-футляре с принтом в виде белых цветов допустила модный промах
Надежда Кадышева. Фото: Global Look Press

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова специально для Teleprogramma.pro проанализировала образ певицы-народницы — 62-летней Надежды Кадышевой.

Звезда предстала на видео в Instagram в черном платье-футляре с принтом в виде белых узоров.

По мнению Виктории Шабановой, именно этот декор испортил наряд и впечатление об образе.

«Платье-футляр — одна из самых любимых вещей в гардеробе женщин любого возраста, — отметила Виктория Шабанова. — Если оно правильно подобрано, то прекрасно подчеркивает фигуру. На Надежде Кадышевой как раз такой пример платья, который подходит именно ее фигуре.

На мое субъективное мнение, принт из крупных белых цветов несколько простит платье. Я могла бы рекомендовать выбрать однотонное. Оно смотрелось бы актуальнее и дороже. Будь то черное, изумрудное, чернильное, может, вообще красное. Цвет не принципиален. Надежде подойдет любой за счет яркого макияжа.

Хотелось бы отметить прическу артистки. Она выглядит женственной и элегантной. В целом образ гармоничен и идет Надежде: и платье, и макияж, и укладка.

Было бы здорово, если бы женщины в таком возрасте, да и, в принципе, в любом возрасте, не забывали так же, как и Надежда, ухаживать за собой и делать макияж, прическу, подбирать гармоничную одежду, ведь выглядеть красиво можно всегда, независимо от цифры в паспорте».

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

Виктория Шабанова
Виктория Шабанова. Фото: личный архив

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