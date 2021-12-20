«Птицы счастья»: Стефания Маликова в стильной куртке-рубашке с сумкой почтальона прогулялась по центру Милана

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания в эти дни находится в Италии.
Блондинка не скрывает, что прилетела в Рим и Милан не только ради прогулок.
В Италии Стефания Маликова получает визу для поездки в США.
Разумеется, наследница известного семейства воспользовалась случаем, чтобы покрасоваться в самых знаковых местах крупных итальянских городов.
Так, на прогулку по центру Милана Стефания Маликова облачилась в голубой наряд, сочетав его со снудом и шапкой-повязкой сливочного оттенка.
«Птицы счастья», — прокомментировала Стеша Маликова снимок в микроблоге.
В кадре к ней на руку бесстрашно уселись миланские голуби.
Подписчики Стефании Маликовой осыпали ее комплиментами, заявив, что в восторге от ее образа.
С поклонниками Стеши Маликовой солидарна модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер и дизайнер Диана Плиско.
«Мне очень понравился образ Стеши Маликовой, для прогулок по Милану отличный вариант — удобно, комфортно, плюс еще и стильно, и по цвету красиво, — отметила Диана Плиско. — Сочетание денимно-голубого оттенка рубашки и джинсов с сумкой светло-коричневого цвета выглядит стильно.
Сумка почтальона при ее росте и параметрах не смотрится громоздко. Образ Стефания разбавила повязкой-шапкой и снудом. Ей безумно это идет».
Справка Teleprogramma.pro
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше десяти лет.
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