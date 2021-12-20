«Всегда удачный прием»: Долина в брючном костюме с эффектом стройности выступила на сцене

Лариса Долина предпочитает выступать на сцене в женственных нарядах. Она является одной из самых известных джазовых исполнительниц в стране. Но за последний год артистка смогла сильно похудеть.

Она обновила гардероб, в котором теперь есть «рваные» джинсы и косухи в рокерском стиле. Лариса Александровна не боится экспериментировать с образами. Недавно на гастролях она выступила в платье с пайетками.

А вот накануне Долина выступила на празднике. Она отметилась на сцене в костюме цвета электрик с брюками в пол и удлиненным жакетом.

Наряд необычного кроя подчеркнул ее талию. 66-летняя артистка исполнила хиты и новые песни. Она также спела с Александром Панайотовым. Певица сразила публику своим элегантным образом. Многие признались, что не сразу ее узнали. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Вероника Хасянова.

«Лариса Долина — прекрасная джазовая певица, с возрастом становится все интереснее. Ее стилевые решения не всегда можно назвать удачными, но они всегда яркие, необычные и не остаются без внимания. В этот раз певица выбрала шикарный брючный костюм в актуальном цвете электрик. Монохромный образ — это всегда удачный прием, если хочется казаться стройнее и выше. V-образный вырез, брюки в пол + жакет а-ля фрак еще более усилили эффект, создав правильные вертикальные линии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Вероника Хасянова — персональный стилист. Культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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