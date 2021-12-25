Платье-рыбка, как у Хилтон, или пышное, как у Арзамасовой? Дизайнер Бичолла рассказал о модных свадебных нарядах

Бичолла Тетрадзе дал советы невестам, как в особенный день быть неотразимой и выбрать тот самый наряд.

В 2021 году, несмотря на пандемию, состоялось много свадеб. Каждая невеста в особенный день хочет выглядеть безупречно. В современном мире есть огромный выбор платьев и атрибутов свадьбы. Можно выбрать классику, а можно добавить в образ изюминку.

Самое главное — стоит выбирать качественные наряды из хорошей ткани, тогда невесты выглядит безупречно. Также не стоит перебарщивать с наличием деталей, отметил дизайнер Бичолла Тетрадзе.

Советы эксперта для невест:

«Свадьба — это тот случай, когда невесты готовятся всегда особенно тщательно. При покупке или перед пошивом свадебного платья всегда важно знать стилистику свадьбы. Кто-то хочет в итальянском стиле, кто-то в греческом, кто-то в минималистическом, а кто-то хочет объемный силуэт и более роскошное, с расшитой тканью платье для пышной свадьбы. Это зависит от желания невесты и также от концепции свадьбы. Определенных трендов в свадебных платьях нет. Тренд в свадебных платьях — очень хаотичен всегда, потому что классика всегда в тренде, а свадьбы часто делаю клиническими. Но также в последнее время девушки хотят выглядеть и быть особенными, поэтому не классические решения тоже часто встречаются: большие объемные рукава, разные новые решения в силуэтах.

Самое главное, что надо учитывать — это фигура невесты. Каждая девушка должна ощущать себя на своей свадьбе уверенно. И для этого нужно обязательно максимально подчеркнуть все плюсы фигуры, а все минусы красиво прикрыть. По этим причинам важно отталкиваться от фигуры, от концепции свадьбы при выборе свадебного платья, чтобы невеста себя чувствовала уверенно, так как свадьба это день, когда девушка должна чувствовать себя настоящей принцессой!» — поделился модельер.

В модном показе Бичоллы в 2021 году приняли участие многие звезды, включая Светлану Лободу, которая показала элегантное свадебное платье с изюминкой.

А теперь рассмотрим, в каких платьях звездные невесты решили отправиться в ЗАГС или расписать на морском берегу в этом году.

Пэрис Хилтон

Известная американская светская львица и актриса у многих ассоциируется с куклой Барби. Она ведет жизнь, о которой мечтают миллионы девушек. А вот свою любовь она встретила только к 40 годам. Ее свадьба стала одним из самых грандиозных событий 2021 года.

Для такого события Пэрис выбрала пышное платье из фатина Oscar de la renta. Воздушное платье со шлейфом дополняла фата с таким же узором. Избранником светской львицы стал бизнесмен Картер Реумом.

Анастасия Макеева

Актриса Анастасия Макеева закрутила роман с бизнесменом Романом Мальковым. В мае пара поженилась в Москве, а вот основное торжество прошло на Черном море. 39-летняя актриса для своего четвертого бракосочетания избрала весьма оригинальный способ — свадьба под водой. Для съемки на воде она выбрала легкое платье-бюстье из органзы.

Но потом она вместе с гостями уже повеселилась на побережье. Макеева была облачена в классическое платье с пышной юбкой и кружевом. Образ дополнила длинная фата и диадема. А обвенчались они в Республике Крым, в Форосской церкви.

Ариана Гранде

Певица Ариана Гранде редко говорит о личной жизни. Но в этом году она тайно сыграла свадьбу. Торжество состоялось в ее калифорнийском доме. Певица вышла замуж за ойфрендом Далтона Гомеса.

Она выбрала платье в голливудском стиле — лаконичное, прямого кроя с бантом на талии. Короткая фата придала изящности образу. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

Лили Коллинз

Американская актриса Лили Коллинз прославилась после фильма «Белоснежка: Месть гномов» и сериала «Эмили в Париже». В этом году она сыграла свадьбу с 38-летним режиссером Чарли Макдауэллом, сыном известного британского актера Малкольма Макдауэлла. Радостное событие произошло в Колорадо.

Невеста выбрала кружевное платье Ralph Lauren, а за ее лук отвечали звездные стилисты Роб Зангарди и Мариэл Ханн, которые постоянно работают и с Дженнифер Лопес. Платье по фигуре с кружевом дополнял кейп с капюшоном — современная замена фате. Влюбленные устроили фотосессию на природе.

Лиза Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова устроила тайную свадьбу. В феврале она поделилась снимком из ЗАГСа, где предстала с Ильей Авербухом. Молодая актриса была в голубом атласном платье макси. Влюбленные предпочли расписаться без лишней помпезности.

А вот потом Лиза поделилась снимком с торжества. На нем она уже позировала в пышном романтичном платье с ниспадающими рукавами. букет с мелкими цветами дополнял ее нежный образ.

Марина Федункив

Актриса решилась стать невестой в 50 лет. Марина Федункив устроил пышный праздник по случаю бракосочетания с Стефано Маджи. Она собрала родных и друзей на празднике. Неожиданная свадьба артистки привлекла много внимания. Она была облачена в пышно платье с молочного цвета и невесомую фату. Федункив предпочла подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.

Катерина Шпица

Актриса Катерина Шпица не побоялась сыграть свадьбу зимой. После трех лет отношений 35-летняя актриса стала женой возлюбленного Руслана Панова. На кадрах пара позирует в ЗАГСе. Она выбрала лаконичное белое платье макси с нежной юбкой и туфли Золушки. Образ дополняло лаконичное белое пальто.

Дилара Зинатуллина

Избранницей молодого и успешного рэпера Моргенштерна стала Дилара Зинатуллина. В последний день лета они устроили свадьбу в стиле 90-х годов. Выкуп невесты прошел в подъезде с плакатами, а вела торжество Ксения Собчак.

Невеста соблюла дресс-код. Она выбрала платье-рыбку с очень пышной юбкой со шлейфом. Диадема украшала ее прическу. Примечательно, что наряд не выглядел устаревшим.

Юлия Королева

В конце 2021 года попрощался с холостяцкой жизнью Гуф. Он сыграл свадьбу с избранницей Юлией Королевой. Длинноногая брюнетка на свадебной церемонии появилась в коротком платье-бюстье и элегантном бежевом пальто. Ее лук дополняли ультрамодны босоножки. Сам Гуф был в спортивном костюме и кепке-хулиганке.

Китти Спенсер

Еще одним громким событием стала итальянская свадьба племянницы принцессы Дианы Китти Спенсер. 30-летняя британская модель стала женой миллиардера Майкла Льюиса. Их торжество было одним из самых красивых за последние годы.

Церемония состоялась в старинном итальянском палаццо в городке Фраскати под Римом. Невеста блистала в наряде бренда Dolce & Gabbana, страстной поклонницей и амбассадором которого она является. Закрытое пышное платье с мелким кружевом и длинной фатой смотрелось эффектно на хрупкой блондинке.

Справка Teleprogramma.pro

Бичолла Тетрадзе — грузинский и украинский модельер. Учился в Тбилисской государственной академии изобразительных искусств в Грузии и Центральный колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.

Уже больше 10 лет представляет свои коллекции одежды на Неделе моды на Украине. В настоящее время возглавляет собственный бренд Bicholla.

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