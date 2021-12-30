Леопард, платья и костюмы: тренды на Новый год от Влада Лисовца

Стилист объяснил, допускается ли леопардовый принт и как обновить образ, не тратя много денег.

До главной ночи года остаются считанные часы, но вопрос в чем встречать праздник для многих еще не решен. Стоит ли надеть вечернее платье и туфли на шпильках или подойдут любимые джинсы?

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Советы россиянам дал стилист Владислав Лисовец. В выборе наряда стоит исходить из места, где вы отмечаете праздник.

«Я считаю, что в новогоднюю ночь первые два часа вы должны быть супер элегантны. Это значит на каблуках. Можно выбрать платье с люрексом, а в этом году даже не бояться леопарда или тигра. Детали связанные с прекрасным и ярким принтом, не совсем торжественны, а скорее больше сексуальны и вульгарны, но если его использовать дозировано: маленькая сумочка, ремешок, сумочка или колготки, то это может смотреться очень даже симпатично», — делится стилист с Teleprogramma.pro.

Леопард можно сочетать с черным или коричневым. Например, брючный костюм и леопардовая блузка. Тогда образ получится стильным и эффектным.

«В любом случае, я бы рекомендовал в эту ночь не расслабляться. Конечно, если вы встречаете Новый год за городом с друзьями, где дом с камином и снег, то можно позволить упростить образ. Но я всегда требую от своих гостей, чтобы были супер нарядными, потому что это создает настроение», — говорит Владислав.

Он советует хотя бы на час нарядиться в платье с глубоким вырезом, с воланами, с кружевами или вязанное. Допускается даже летящий летний вариант.

Обязательно серьги и красивый макияж, а вот усердствовать над прической не нужно – это уже не тренд.

Мужчина должен быть в пиджаке, можно положить в карман платочек или даже примерить бабочку, но крупную, более комичную.

Самым верным советчиком в выборе наряда будет личный вкус. Не стоит опираться на времена года, приметы: увидели красное плате и влюбились – отмечайте в нем.

«По поводу вторничных вещей – времена сейчас не простые, не всегда нужно обращаться к новым нарядам. Сейчас модно и правильно, что люди заботятся о природе, просто купите себе красивое нижнее белье. Это работает», — рекомендует стилист.

Если женщины могут порадовать себя новыми трусиками, то мужчинам стоит присмотреться к леопардовым носкам.

Главное правило ночи для всех – образ должен быть чуть-чуть ироничным, свежим, новым. При этом в нем должно быть комфортно человеку.

«Искусственно нарядная женщина всегда чувствует себя некомфортно. Эта ночь – немного Каннский кинофестиваль. Так что смело экспериментируйте: длинные платья, брючный костюм, может пиджак мужа и блестящая юбка в пол. Все будет уместно, — заключил эксперт.

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