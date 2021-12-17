«Гармонично смотрятся»: Устинья Малинина выбрала аутфит с изюминкой, но не угадала с сумкой

Младшая дочь Александр Малинина – Устинья изучает музыку в Королевском колледже Лондона. В свободное от занятий время 21-летняя певица гуляет по британской столице, а снимками делится в своем инстаграме. На этот раз она отметилась на прогулке в черном пальто и белых кроссовках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Катерина Ланич отметила, что образ Устиньи — спокойный и расслабленный со спортивными элементами.

«Практически полный «тотал блэк» лук смотрится интересно за счет смещения разных фактур. Тут нам и кожаные брюки, очень популярные в нынешнем сезоне, и простая базовая кашемировая водолазка. Изюминку образу добавляет двубортное пальто с аппликацией. Базовые кеды и бейсболка гармонично смотрятся в данном образе. Единственное, с чем прогадала певица — это сумка. По стилевому направлению она очень выбивается из всего лука. Я бы посоветовала заменить ее на более расслабленный черный кожаный шоппер без какой-либо фурнитуры, чтобы не акцентировать на нем внимание», — сказала Ланич.

Справка Teleprogramma.pro

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразовании. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Опыт работы – с марта 2021 года.

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