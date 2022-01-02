Модница недели: чей костюм — Бабы Яги, Аленушки или Спящей красавицы из «Новогодней сказки» на НТВ круче

В канун Нового года телеканал НТВ показал музыкальный фильм «Новогодняя сказка».

Ее главный герой Филипп Киркоров встретил в своей гримерке Деда Мороза и признался ему, что разочарован и не верит в чудо.

Сказочный дедушка отправил поп-короля в страну, из которой можно найти выход, только поверив в волшебство.

На своем пути Филипп Киркоров повстречал множество сказочных персонажей – Снежную Королеву и Кая, Бабу Ягу и Спящую красавицу, Водяного и Кощея Бессмертного.

Артисты, сыгравшие их в фильме, блистали в роскошных нарядах. Дать им оценку сайт Teleprogramma.pro попросил модного эксперта, стилиста-имиджмейкера Марию Рябову.

Филипп Киркоров – Филипп Киркоров

Поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров в сказке сыграл сложную роль – самого себя. И оказался на высоте.

«Филипп Бедросович в образе себя великолепен! Его костюмы на нем смотрятся исключительно гармонично. Самоирония — это прекрасно! 10 баллов».

Николай Басков – Кай

Певец Николай Басков сыграл героя сказки Андерсена «Снежная Королева», мальчика Кая. И тоже был убедителен, как и его костюм.

«Кай в момент, когда его сердце было льдинкой. Образ очень красивый и интересный. Асимметричный подол будто имитирует кусочек льда, а зеркальная аппликация — его переливы, кроме того холодный оттенок очень идет Николаю! 10 баллов».

Михаил Шуфутинский – Водяной

Михаилу Шуфутинскому досталась роль представителя нечистой силы. Он – Водяной. Его костюм шикарен, но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

«Образ, бесспорно, очень красивый! Однако, на мой взгляд, для Водяного слишком много доспехов, не очень вяжутся металл и вода вместе… Да и тяжеловато. Можно было оставить только корону и драгоценный пояс. Если бы не трезубец и трон в виде ракушки, то образ больше подошел бы королю-воину. 7 баллов».

Певица Polina — Спящая красавица

Певица Polina воплотила светлый, красивый и невинный образ из сказки Шарля Перро — красавицы. Наряд помог вжиться в роль.

«Образ предполагает легкость, воздушность, наивность. Платье нежно-голубого цвета и парик с распущенными волосами с этой задачей справляются прекрасно, но вот макияж глаз слишком темный для юной принцессы, утяжеляет образ. 9 баллов».

Певица Слава — Баба Яга

Певица Слава в образе Бабы Яги разрушает шаблоны. Героиня русских народных сказок выглядела немного иначе.

«Здесь явно не злая старушка, а молодая колдунья, возможно, Баба Яга в молодости. Загадочный взгляд, темные волосы, харизма певицы играют ей на руку. Зеленый цвет накидки подчеркивает выразительные глаза певицы, а украшения придают образу изюминки и современности. Снимаю бал исключительно за то, что Бабой Ягой в классическом понимании образ не назовешь. 9 баллов».

Певица Валерия – Аленушка

Нежная и изысканная певица Валерия в роли Аленушки весьма органична. Но, по мнению стилиста, против образа здесь немного сыграли волосы.

«Образ очень нежный и утонченный. Вышивка на корсете отсылает к русским народным мотивам. Мне нравится, что платье белого цвета, это придает героине легкости и праздничности. Единственное, коса более натурального оттенка смотрелась бы гармоничнее, и образ бы читался лучше. 9 баллов».

Игорь Крутой – Кощей

Игорю Крутому досталась роль одного из главных злодеев русских народных сказок. Что ж, в образе Кощея Бессмертного мэтр вполне убедителен.

«Костюм очень красивый, если не вдаваться в символизм. Много деталей, которые к Кощею вроде как не относятся. Например, морда льва на короне — это традиционно символ королевской власти, отваги, доблести в Европе, Кощей же — герой русско-народных сказок. Погоны тоже не совсем вяжутся с образом, пчела — очень многоплановый символ, что он означает и нужен ли здесь, сложно сказать. А вот вышивка с камнями, имитирующая кости, очень кстати. Одно из значений слова Кощей — ходячий скелет. Корона похожа на переплетение корней, по одной из версий Кощей как раз правитель подземного царства. 8 баллов».

Подводим итоги

В лидеры выбились сразу два участника нашей подборки – Филипп Киркоров и Николай Басков. Их костюмы удостоены высших оценок и первого места.

На второй ступени пьедестала разместились сразу три красавицы – певицы Валерия, Полина и Слава.

Третье место у представителя сил зла – Игоря Крутого в образе Кощея. И замыкает модный хит-парад тоже представитель нечистой силы – Михаил Шуфутинский в образе Водяного. Он на четвертом месте.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Является экспертом в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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