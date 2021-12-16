«Вариант беспроигрышный»: Подольская в стеганом пуховике отметилась на прогулке

Наталья Подольская отметилась на прогулке с сестрами. Певица выбрала трендовый пуховик нюдового оттенка. Эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна, глядя на снимок артистки, опубликованный в «Инстаграме», отметила, что образ выглядит современно и уместно.

«Она собрала такие тренды, в которые можно инвестировать и приобретать. Акцент хотелось бы сделать на сумке, которая кажется немного жестковата и маловата для этого образа.

Пуховик простеган по вертикали в мягких линиях, что тоже является малой интерпретацией стеганых пуховиков. Также из замечаний: хотелось бы увидеть цвет, потому что образ совсем сливается.

А так, конечно, вариант беспроигрышный, особенно для публичной личности, которой иногда хотелось бы слиться с мегаполисом», — сказала Алсу Арна.