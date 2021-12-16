«Вариант беспроигрышный»: Подольская в стеганом пуховике отметилась на прогулке

Наталья Подольская отметилась на прогулке с сестрами. Певица выбрала трендовый пуховик нюдового оттенка. Эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна, глядя на снимок артистки, опубликованный в «Инстаграме», отметила, что образ выглядит современно и уместно.
«Она собрала такие тренды, в которые можно инвестировать и приобретать. Акцент хотелось бы сделать на сумке, которая кажется немного жестковата и маловата для этого образа.
Пуховик простеган по вертикали в мягких линиях, что тоже является малой интерпретацией стеганых пуховиков. Также из замечаний: хотелось бы увидеть цвет, потому что образ совсем сливается.
А так, конечно, вариант беспроигрышный, особенно для публичной личности, которой иногда хотелось бы слиться с мегаполисом», — сказала Алсу Арна.
Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.
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