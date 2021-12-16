«Стиль независимой женщины»: Долина показала, как визуально удлинить ноги, надев платье с бахромой

На новогоднем концерте в «Крокусе» Лариса Долина отметилась в коротком платье по фигуре. В последнее время 66-летняя артистка заметно похудела и помолодела, и не стесняется в выборе нарядов. Эксперт Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева, глядя на наряд Долиной, отметила, что он выполнен в стиле арт-деко в праздничной интерпретации.

«Этот стиль предусматривает обилие декора: бисер, пайетки, бахрома, вязаное кружево. Поскольку арт-деко предполагает прямой силуэт, а фигура Ларисы довольно женственная, то на помощь пришла бахрома, которая в области живота сыграла роль импровизированной баски. Этот стиль эмансипированной, самодостаточной, независимой женщины и поэтому Лариса Александровна все грамотно предусмотрела в своей прическе и макияже, несмотря на нежные оттенки в платье.

По словам Тимиряевой, образ Долиной отражает все тонкости стиля арт-деко, но с учетом особенности фигуры артистки.

«Ее женственность обыграна витиеватым рисунком. Ритм плавных линий в узоре «обыграли» все плавные линии в фигуре. А женственность поддержала «игривая» бахрома. Нюдовые остроносые лодочки изящно продлили ноги, визуально их удлиняя и тем самым, добавили стройности всему силуэту», — подчеркнула Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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